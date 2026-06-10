L'ultimo trailer ha riacceso l'hype per Kingdom Hearts? Dai un'occhiata a queste offerte imperdibili

Nel caso dell'All in One Edition abbiamo a disposizione la versione PS4 che, però, è compatibile e giocabile anche su PS5 . Nel caso, invece, della promo Instant Gaming sul terzo capitolo con DLC annesso, la key che verrà fornita sarà utilizzabile su Steam .

Su Amazon e Instant Gaming , sono presenti due promozioni interessanti per chiunque sia interessato a recuperare i capitoli di Kingdom Hearts:

Ulteriori dettagli su giochi

Kingdom Hearts All in One Edition è una raccolta completa. L'obiettivo centrale è contrastare la diffusione dell'oscurità e riportare la luce nei diversi mondi. La compilation include una vasta selezione di titoli storici e contenuti rimasterizzati.

In Kingdom Hearts III + Re Mind, Sora unisce le forze con Paperino e Pippo per affrontare l'Organizzazione XIII e ritrovare i suoi amici Riku e Kairi. Spinti dal potere dell'amicizia e della determinazione, i protagonisti affrontano sfide sempre più difficili per fermare le forze oscure che minacciano i mondi Disney e Pixar più celebri.

L'edizione include anche il contenuto aggiuntivo Re Mind, che racconta una storia parallela agli eventi principali del gioco. In questo capitolo extra, Sora raggiunge il Cimitero dei Keyblade con l'intento di salvare Kairi. Qui la nostra recensione del terzo capitolo.