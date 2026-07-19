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Diminuisce il numero di persone che passano da Android ad iOS ma la fedeltà degli utenti iPhone è al massimo

Un'indagine CIRP mostra che l'87% degli acquirenti di iPhone nel 2026 proveniva da un precedente modello Apple, mentre i passaggi da Android sono scesi al 12%.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/07/2026
iPhone

La competizione tra Apple e Google per conquistare gli utenti della piattaforma rivale prosegue da anni, ma gli ultimi dati suggeriscono che il numero di persone disposte a cambiare ecosistema rimane piuttosto limitato.

Una recente indagine realizzata dagli analisti di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) evidenzia infatti una crescente fedeltà degli utenti iPhone, mentre diminuisce la quota di chi passa da Android a iOS.

L'indagine prende in esame gli acquirenti di un nuovo iPhone e chiede quale smartphone utilizzassero in precedenza. Nel trimestre conclusosi a marzo 2026, il 12% degli intervistati ha dichiarato di aver abbandonato un dispositivo Android per acquistare un iPhone.

Ulteriori dati emersi dallo studio confermano una grande fedeltà degli utenti iPhone

la percentuale di clienti che hanno sostituito un vecchio iPhone con un nuovo modello è salita all'87%, in crescita rispetto all'84% del 2025 e all'85% del 2024.

Secondo CIRP, questi numeri indicano che la maggior parte degli utenti ha ormai scelto stabilmente il proprio ecosistema di riferimento. Lo studio non analizza il flusso inverso, ovvero gli utenti che lasciano iPhone per Android.

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Tuttavia, una ricerca pubblicata in precedenza da SellCell, basata su oltre 5.000 possessori di smartphone negli Stati Uniti, mostra un livello di fedeltà ancora più elevato per Apple.

Secondo tale sondaggio, la percentuale di utenti intenzionati a restare su iPhone è passata dal 90,5% del 2019 al 96,4% del 2026. Per Android il tasso di fedeltà rilevato è invece pari all'86,4%.

iPhone vs Android: dettagli e differenze

L'introduzione del supporto a RCS, che migliora la comunicazione tra dispositivi Android e iPhone, non sembra aver modificato in modo significativo la fedeltà ai rispettivi marchi.

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Android continua a distinguersi per la maggiore apertura del sistema, che consente anche l'installazione di applicazioni provenienti da fonti esterne. Tuttavia Google starebbe preparando restrizioni su questa possibilità, cambiamento che potrebbe influenzare parte degli utenti.

Anche l'intelligenza artificiale rappresenta oggi un elemento di competizione. Google ha integrato numerose funzioni basate su Gemini all'interno di Android, mentre Apple prevede di introdurre con iOS 27 nuove funzionalità IA dedicate a Siri.

#Tecnologia
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