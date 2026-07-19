Diminuisce il numero di persone che passano da Android ad iOS ma la fedeltà degli utenti iPhone è al massimo

L'indagine prende in esame gli acquirenti di un nuovo iPhone e chiede quale smartphone utilizzassero in precedenza. Nel trimestre conclusosi a marzo 2026, il 12% degli intervistati ha dichiarato di aver abbandonato un dispositivo Android per acquistare un iPhone .

La competizione tra Apple e Google per conquistare gli utenti della piattaforma rivale prosegue da anni, ma gli ultimi dati suggeriscono che il numero di persone disposte a cambiare ecosistema rimane piuttosto limitato.

Ulteriori dati emersi dallo studio confermano una grande fedeltà degli utenti iPhone

la percentuale di clienti che hanno sostituito un vecchio iPhone con un nuovo modello è salita all'87%, in crescita rispetto all'84% del 2025 e all'85% del 2024.

Secondo CIRP, questi numeri indicano che la maggior parte degli utenti ha ormai scelto stabilmente il proprio ecosistema di riferimento. Lo studio non analizza il flusso inverso, ovvero gli utenti che lasciano iPhone per Android.

Tuttavia, una ricerca pubblicata in precedenza da SellCell, basata su oltre 5.000 possessori di smartphone negli Stati Uniti, mostra un livello di fedeltà ancora più elevato per Apple.

Secondo tale sondaggio, la percentuale di utenti intenzionati a restare su iPhone è passata dal 90,5% del 2019 al 96,4% del 2026. Per Android il tasso di fedeltà rilevato è invece pari all'86,4%.