Un nuovo leak svela la possibile batteria di iPhone Fold: Apple potrebbe adottare un sistema a doppia cella

Nuove indiscrezioni iniziano a delineare alcune delle caratteristiche tecniche del futuro iPhone Fold, il primo smartphone pieghevole di Apple. Secondo le informazioni provenienti dalla catena di fornitura, il dispositivo dovrebbe adottare una configurazione con doppia batteria, una soluzione già utilizzata da diversi produttori nel segmento dei dispositivi foldable.

Le due celle avrebbero rispettivamente una capacità di 1.921 mAh e 2.962 mAh, per una capacità complessiva utilizzabile di circa 4.883 mAh. Si tratterebbe di un valore superiore rispetto alla batteria presente nel Galaxy Z Fold 7 e, secondo le indiscrezioni, anche rispetto a quella del futuro Galaxy Z Fold 8.