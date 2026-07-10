Un nuovo leak svela la possibile batteria di iPhone Fold: Apple potrebbe adottare un sistema a doppia cella

Nuove indiscrezioni iniziano a delineare alcune delle caratteristiche tecniche del futuro iPhone Fold, il primo smartphone pieghevole di Apple. Secondo le informazioni provenienti dalla catena di fornitura, il dispositivo dovrebbe adottare una configurazione con doppia batteria, una soluzione già utilizzata da diversi produttori nel segmento dei dispositivi foldable.
Le due celle avrebbero rispettivamente una capacità di 1.921 mAh e 2.962 mAh, per una capacità complessiva utilizzabile di circa 4.883 mAh. Si tratterebbe di un valore superiore rispetto alla batteria presente nel Galaxy Z Fold 7 e, secondo le indiscrezioni, anche rispetto a quella del futuro Galaxy Z Fold 8.
Non solo iPhone Fold: arriverano indiscrezioni anche sulla batteria di iPhone 18 Pro Max
Le stesse fonti sottolineano però che chi desidera la massima autonomia potrebbe trovare una soluzione migliore nell'iPhone 18 Pro Max. Il modello tradizionale di fascia alta dovrebbe infatti integrare una batteria da 5.567 mAh, sensibilmente più capiente rispetto a quella prevista per il pieghevole.
Il noto leaker Ice Universe sostiene inoltre che l'iPhone 18 Pro Max potrebbe offrire una durata della batteria paragonabile a quella degli smartphone Android equipaggiati con accumulatori al silicio-carbonio da circa 7.000 mAh, grazie all'ottimizzazione hardware e software di Apple.
La batteria di iPhone Fold e l'impatto del chip A20 Pro
Nonostante la capacità inferiore, l'iPhone Fold potrebbe comunque compensare almeno in parte questa differenza grazie all'impiego del nuovo chip A20 Pro realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. Il nuovo SoC dovrebbe migliorare in maniera significativa l'efficienza energetica rispetto alle generazioni precedenti.
Le indiscrezioni ricordano inoltre che il primo iPhone Fold rappresenterà una nuova categoria di prodotto per Apple e, proprio per questo motivo, sarà probabilmente caratterizzato da alcuni compromessi progettuali.
Al momento nessuna di queste informazioni è stata confermata ufficialmente da Apple. Si tratta quindi di indiscrezioni che delineano uno scenario plausibile, ma che dovranno essere verificate con l'avvicinarsi della presentazione del dispositivo. E voi, che cosa ne pensate?