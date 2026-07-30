Samsung Galaxy Buds open-ear: nuove immagini svelano il possibile design

Si continua a parlare dei nuovi auricolari open-ear a clip di Samsung, che potrebbero arrivare sul mercato con il nome di Galaxy Buds Able o Galaxy Buds On . Alcune fonti hanno individuato nuove immagini che mostrano quello che potrebbe essere il design scelto dall'azienda, anche se al momento si tratta di materiale non ufficiale e di semplici render basati su indiscrezioni. Vediamo di seguito tutti i dettagli; specifichiamo che l'immagine di copertina è puramente indicativa ed è stata generata con l'IA in base ai render condivisi.

Il design degli auricolari a clip

A condividere le immagini è stato il team di SamMobile, che le avrebbe individuate all'interno di un'app Samsung, senza però fornire ulteriori dettagli sulla loro origine. In ogni caso, gli scatti permettono di dare un primo sguardo a quello che potrebbe essere il design dei nuovi auricolari, anche se si tratta soltanto di ricostruzioni grafiche e non di fotografie reali. A quanto pare, gli auricolari potrebbero presentare alcuni dettagli verdi o grigi, ma non è ancora chiaro se saranno dotati di luci. La custodia potrebbe essere molto simile a quella dei Galaxy Buds 4 Pro.

Galaxy Buds Able (Fonte: 9to5Google)

Come vi abbiamo anticipato, gli auricolari potrebbero chiamarsi Galaxy Buds Able o Galaxy Buds On e dovrebbero funzionare in modo simile agli auricolari open-ear di altri marchi come Motorola e Bose. Il design a clip permetterà di agganciare gli auricolari all'orecchio per ascoltare musica o effettuare chiamate. Grazie a questa soluzione, che non prevede un inserimento diretto nel condotto uditivo, gli utenti potrebbero ridurre il fastidio tipico degli auricolari tradizionali e continuare a percepire i suoni dell'ambiente circostante, in modo simile a quanto avviene con i Sony LinkBuds Clip.

In passato è stata menzionata anche la possibile conduzione ossea, ma questi accessori dovrebbero continuare a basarsi sulla conduzione aerea, quindi non subiranno neanche il degrado della qualità del suono.