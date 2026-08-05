HDR10+ Advanced sui TV Samsung 2026: Prime Video è il primo servizio a supportarlo

Il formato era stato annunciato il 10 dicembre 2025 da HDR10+ Technologies, con il coinvolgimento di aziende come MediaTek, Panasonic, Roku, Samsung e TP Vision. Finora, però, nessun produttore aveva indicato con precisione quando la tecnologia sarebbe arrivata su dispositivi destinati al mercato.

Samsung ha confermato che i televisori della gamma 2026 saranno i primi modelli a supportare HDR10+ Advanced, nuova evoluzione dello standard HDR. Il debutto sarà accompagnato da Prime Video, che da agosto 2026 diventerà il primo servizio di streaming a distribuire contenuti compatibili .

Le novità tecniche: luminosità ottimizzata e controllo del movimento

Rispetto a HDR10 e HDR10+, la nuova versione introduce metadati dinamici più estesi, progettati per adattarsi ai televisori moderni con picchi di luminosità più elevati. La funzione Enhanced Overall Brightness consente di gestire meglio le scene particolarmente luminose, mentre il tone mapping locale punta a preservare più dettagli nelle aree chiare e scure dell'immagine.

I miglioramenti di HDR10+ Advanced

HDR10+ ADVANCED può inoltre ottimizzare la resa in base al tipo di contenuto. Film, eventi sportivi, videogiochi e altri generi possono quindi ricevere impostazioni differenti, invece di affidarsi esclusivamente agli algoritmi generali del televisore.

Una delle novità più particolari è Intelligent Motion Smoothing. Attraverso i metadati, il sistema permette al TV di modificare l'elaborazione del movimento scena per scena. Samsung spiega che la compensazione potrà essere ridotta durante i film, limitando il cosiddetto effetto soap opera, e aumentata nelle trasmissioni sportive o nei contenuti con movimenti rapidi. La funzione non sarà disponibile quando viene attivata la modalità Filmmaker Mode, che disabilita diverse elaborazioni per rispettare maggiormente le intenzioni creative originali. Il supporto partirà dai televisori Samsung del 2026 e proseguirà sui modelli futuri.

Samsung e Prime Video non hanno ancora pubblicato l'elenco completo dei TV compatibili né indicato quali film e serie utilizzeranno HDR10+ ADVANCED all'uscita. Il nuovo standard rafforza comunque l'alternativa aperta a Dolby Vision, aggiungendo strumenti pensati per pannelli più luminosi e sistemi di elaborazione sempre più evoluti.