Samsung Galaxy S27 Ultra: dopo 5 anni potrebbe rinunciare a una fotocamera

Sono passati cinque anni da quando i Galaxy S Ultra hanno iniziato a integrare un sistema composto da quattro fotocamere posteriori, a partire dal Galaxy S21 Ultra del 2021. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo Galaxy S27 Ultra potrebbe segnare un cambio di rotta, rinunciando a una fotocamera e adottando quindi una configurazione composta da tre sensori complessivi. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.

Il comparto fotografico

Secondo quanto riportato dal leaker Ice Universe con un post su X, il Galaxy S27 Ultra sarà dotato di una singola fotocamera teleobiettivo da 50 MP con ingrandimento 5x, smentendo quindi le precedenti indiscrezioni su un possibile secondo teleobiettivo. A confermare questa affermazione è stato il sito coreano ET News, secondo cui il prossimo smartphone rinuncerà davvero alla fotocamera con zoom 3x. Nello specifico, il comparto fotografico dovrebbe basarsi su una fotocamera principale da 200 MP, un teleobiettivo da 50 MP 5x e un ultra-grandangolare da 50 MP.

Le indiscrezioni

Sappiamo inoltre che il Galaxy S27 Pro dovrebbe adottare la stessa fotocamera principale e ultra-grandangolare, mentre quella da 50 MP con zoom 5x verrà sostituita da una da 12 MP con zoom 3x. La motivazione dietro questa possibile scelta sarebbe legata alla volontà di ridurre i costi di produzione, in un momento in cui Samsung starebbe affrontando una crescente pressione sulle spese necessarie per realizzare i propri dispositivi.

Una scelta che, però, potrebbe non essere accolta positivamente dagli utenti, considerando che la presenza di quattro fotocamere posteriori è diventata uno degli elementi distintivi della gamma Galaxy S Ultra e che molti appassionati potrebbero interpretare questa modifica come un possibile passo indietro rispetto ai modelli precedenti.