Galaxy S26 FE arriverà presto, ma il prezzo potrebbe essere più alto del previsto

Ormai è praticamente certo: il Galaxy S26 FE debutterà entro l'anno, stando a quanto confermato da Samsung. Più precisamente, è stato il dirigente Daniel Araujo, durante una conferenza sui risultati finanziari, a confermare che il dispositivo è effettivamente in fase di sviluppo. Tuttavia, i rincari previsti potrebbero renderlo meno competitivo rispetto al passato, con aumenti che, a seconda della configurazione scelta, arriverebbero fino a 170 euro. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Possibile uscita dello smartphone

Come vi abbiamo anticipato, il dirigente Daniel Araujo ha praticamente confermato che il Galaxy S26 Fe arriverà quest'anno. "Manterremo lo slancio di S26 attraverso un'attività di marketing costante e il lancio del nuovo S26 FE, ampliando al contempo le opportunità di upselling nei segmenti di fascia medio-alta grazie all'integrazione delle nostre principali funzionalità basate sull'intelligenza artificiale nella serie A", ha detto durante una conferenza dedicata ai risultati finanziari.

Galaxy S25 FE

Non è stato specificato quando debutterà, ma Android Authority ha chiesto informazioni al dirigente di Samsung Sudafrica, Justin Hume, e a quanto pare potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Molto probabilmente il 1° settembre, dato che l'S25 FE è uscito il 4 settembre 2025. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.