Donkey Kong Country Returns HD è in promozione su Amazon: il prezzo cala fino al minimo storico

Su Amazon, oggi, Donkey Kong Country Returns HD per Nintendo Switch è il protagonista di una promozione che prevede uno sconto attivo del 36% per un costo totale e finale di 38,99€ (minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del box dal banner qui in basso: Donkey Kong Country Returns HD porta su Nintendo Switch una nuova versione di una delle avventure platform più amate della serie, arricchita da una grafica in alta definizione e dai contenuti aggiuntivi introdotti nell'edizione per Nintendo 3DS. Il gioco permette a due giocatori di collaborare nella modalità cooperativa locale.
Ulteriori dettagli sul gioco
La storia prende il via su una tranquilla isola abitata dai due protagonisti, sconvolta improvvisamente dall'eruzione del vulcano. Dalla lava emerge la misteriosa Tiki Tong Tower, accompagnata dalla Tribù Tiki Tak, un gruppo di piccoli strumenti musicali animati che prende il controllo degli animali dell'isola grazie ai suoi poteri ipnotici. Gli abitanti vengono costretti a rubare tutte le banane presenti, comprese quelle custodite dai Kong.
Dal punto di vista del gameplay, Donkey Kong Country Returns HD propone un'esperienza platform a scorrimento prevalentemente bidimensionale, con ambientazioni realizzate in tre dimensioni e momenti in cui la visuale assume maggiore profondità. Ogni livello richiede di raggiungere il traguardo finale rappresentato dal caratteristico Barile sorpresa, che funziona come una slot machine e offre ricompense casuali. Qui la nostra recensione.