Donkey Kong Country Returns HD è in promozione su Amazon: il prezzo cala fino al minimo storico

Su Amazon, oggi, Donkey Kong Country Returns HD per Nintendo Switch è il protagonista di una promozione che prevede uno sconto attivo del 36% per un costo totale e finale di 38,99€ (minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del box dal banner qui in basso: Donkey Kong Country Returns HD porta su Nintendo Switch una nuova versione di una delle avventure platform più amate della serie, arricchita da una grafica in alta definizione e dai contenuti aggiuntivi introdotti nell'edizione per Nintendo 3DS. Il gioco permette a due giocatori di collaborare nella modalità cooperativa locale.