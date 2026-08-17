The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered torna in cima alla classifica UK con l'arrivo su Switch 2

Con l'arrivo su Nintendo Switch 2, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è tornato con un balzo in cima alla classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito questa settimana, cosa che dimostra l'attesa per questo titolo anche sulla console ibrida.
I dati si riferiscono alla settimana appena trascorsa, ovvero quella compresa fra il 10 e il 16 agosto, e questa la top ten che riguarda i giochi più venduti sul mercato fisico:
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
- Pokémon Pokopia
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Mario Kart World
- Assassin's Creed: Black Flag Resynced
- 007 First Light
- Hell Let Loose: Vietnam
- Tekken 8
- Splatoon Raiders
- Elden Ring
La maggiore novità è chiaramente la nuova versione per Switch 2 del gioco di Bethesda, che è andata a piazzarsi direttamente in prima posizione.
Crolla Marvel Tokon, stabili altri
Per il resto, persistono alcuni titoli noti nella top ten, mentre diversi altri sono usciti velocemente dalle parti alte della classifica: in particolare, si nota il crollo di Marvel Tokon: Fighting Souls che dopo aver debuttato in sesta posizione nella sua settimana di lancio è precipitato in diciottesima, dimostrando un andamento non proprio esaltante delle vendite.
Notevole invece il risultato di Hell Let Loos: Vietnam che ha debuttato in settima posizione nonostante un supporto non proprio da Blockbuster per quanto riguarda marketing e visibilità.
Per il resto, permangono nella parte alta della classifica i soliti noti come Pokémon Pokopia, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e Mario Kart World, che dimostrano come le console Nintendo siano sempre il veicolo maggiore delle vendite di giochi su supporto fisico.