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The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered torna in cima alla classifica UK con l'arrivo su Switch 2

Dai dati di vendita relativi al mercato retail arriva la consueta classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito, che questa settimana mostra Oblivion Remastered in prima posizione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/08/2026
Un'immagine di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
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Con l'arrivo su Nintendo Switch 2, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è tornato con un balzo in cima alla classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito questa settimana, cosa che dimostra l'attesa per questo titolo anche sulla console ibrida.

I dati si riferiscono alla settimana appena trascorsa, ovvero quella compresa fra il 10 e il 16 agosto, e questa la top ten che riguarda i giochi più venduti sul mercato fisico:

  1. The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
  2. Pokémon Pokopia
  3. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  4. Mario Kart World
  5. Assassin's Creed: Black Flag Resynced
  6. 007 First Light
  7. Hell Let Loose: Vietnam
  8. Tekken 8
  9. Splatoon Raiders
  10. Elden Ring

La maggiore novità è chiaramente la nuova versione per Switch 2 del gioco di Bethesda, che è andata a piazzarsi direttamente in prima posizione.

Crolla Marvel Tokon, stabili altri

Per il resto, persistono alcuni titoli noti nella top ten, mentre diversi altri sono usciti velocemente dalle parti alte della classifica: in particolare, si nota il crollo di Marvel Tokon: Fighting Souls che dopo aver debuttato in sesta posizione nella sua settimana di lancio è precipitato in diciottesima, dimostrando un andamento non proprio esaltante delle vendite.

Notevole invece il risultato di Hell Let Loos: Vietnam che ha debuttato in settima posizione nonostante un supporto non proprio da Blockbuster per quanto riguarda marketing e visibilità.

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered su Nintendo Switch 2 non convince del tutto Digital Foundry The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered su Nintendo Switch 2 non convince del tutto Digital Foundry

Per il resto, permangono nella parte alta della classifica i soliti noti come Pokémon Pokopia, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e Mario Kart World, che dimostrano come le console Nintendo siano sempre il veicolo maggiore delle vendite di giochi su supporto fisico.

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