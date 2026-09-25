GTA 6 è sulla copertina del nuovo numero di Game Informer, tante novità in arrivo

GTA 6 è sulla copertina del nuovo numero di Game Informer, che dedicherà al prossimo capitolo della serie di Rockstar Games un coverage di ben quattordici pagine ricco di interviste esclusive con gli sviluppatori.

"La nostra cover story di quattordici pagine include citazioni esclusive tratte dalle interviste e dettagli su tutto ciò che riguarda Vice City e Leonida", ha scritto Marcus Stewart sul sito della rivista. "Essendo nato e cresciuto nel Sud della Florida, ho potuto offrire il mio punto di vista personale mentre discutevo con Rockstar di aspetti mai condivisi prima."

Ad esempio "gli avanzati sistemi meteorologici di Grand Theft Auto VI, progettati per simulare i fenomeni atmosferici meno soleggiati della Florida, l'incredibile quantità di fauna selvatica - autoctona e non - che popola Leonida sulla terraferma, nei cieli e nelle acque, e l'approccio adottato da Rockstar nella ricerca su Miami e sulla Florida per creare il mondo più accurato dal punto di vista culturale ed estetico e più realistico mai realizzato dallo studio."

"La cover story è accompagnata da dodici nuovi screenshot esclusivi, che mostrano altri scorci e abitanti di GTA 6. La copertina della rivista presenta inoltre una splendida illustrazione originale, realizzata da Rockstar Games, con i protagonisti Jason Duval e Lucia Caminos, trasformandola in un interessante pezzo da collezione per gli appassionati di Game Informer e di GTA."