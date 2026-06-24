GTA 6, guida ai preordini: tutto su edizioni fisiche e digitali, prezzi, bonus di prenotazione e preload

GTA 6 apre finalmente i preorder: ecco prezzi, edizioni, bonus e preload del blockbuster di Rockstar, atteso il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S. Tutto ciò che serve sapere prima del lancio.

Finalmente ci siamo: dopo un'attesa durata oltre dieci anni e numerosi rinvii, tra pochi mesi GTA 6 arriverà nei negozi di tutto il mondo su PS5 e Xbox Series X|S. Considerando le aspettative gargantuesche che ruotano intorno al kolossal di Rockstar Games, più che il lancio di un nuovo videogioco si tratta di un vero e proprio evento mediatico, destinato a far parlare di sé ben oltre i confini del settore videoludico. Per questo motivo, meglio arrivare preparati: abbiamo raccolto e spiegato tutti i dettagli essenziali sui preordini, dalle edizioni disponibili ai bonus, passando per prezzi, preload e versione fisica.

Data di uscita e apertura dei preorder GTA 6 arriverà su PS5 e Xbox Series X|S il 19 novembre 2026. È una data che i giocatori conoscono ormai da mesi, ma vale comunque la pena ribadirla: segna il traguardo finale di un'attesa durata oltre dieci anni. Con l'apertura dei preordini fissata a domani, 25 giugno, l'avvio della massiccia campagna marketing e la pubblicazione dei dettagli ufficiali sulle edizioni, l'ipotesi di un ulteriore rinvio è altamente improbabile. A questo punto servirebbe un evento davvero catastrofico per spingere Rockstar Games a rivedere il calendario: la macchina promozionale è partita, i materiali sono pronti e la data di lancio è ormai blindata. Se giocate su PC, invece, servirà ancora un po' di pazienza. Questa versione non è prevista al lancio, ma la sua esistenza è praticamente scontata (anzi, è stata indirettamente confermata dallo stesso CEO di Take‑Two). Resta però impossibile prevedere quanto durerà l'attesa: potrebbe trattarsi di più di un anno, come accaduto con GTA 5, oppure di un periodo più breve. Al momento, purtroppo, non ci sono indicazioni affidabili.

Prezzi e dettagli delle edizioni fisiche e digitali e preload Per il lancio di GTA 6, Rockstar Games ha previsto due edizioni principali: Standard e Ultimate. Entrambe saranno disponibili sia in formato digitale, tramite il PlayStation Store e Xbox Store, sia in quella che viene definita "edizione fisica". Purtroppo, se siete collezionisti o amanti dei negozi tradizionali, abbiamo una brutta notizia per voi: all'interno della custodia non troverete alcun disco, ma soltanto un codice per riscattare la versione digitale del gioco e aggiungerla alla vostra libreria. Di conseguenza non sarà possibile rivendere la propria copia né si potrà contare sul mercato dell'usato per risparmiare. La cover ufficiale di GTA 6 Un piccolo vantaggio, però, c'è: proprio come chi acquista la versione digitale, anche i possessori della copia retail potranno avviare il preload con largo anticipo, a partire dal 12 novembre, una settimana prima del lancio. Tempistiche molto generose, pensate per permettere anche a chi ha connessioni lente di completare il download in tempo. Naturalmente, anche con i file già installati, si potrà iniziare a giocare solo allo scoccare della mezzanotte del 19 novembre. La Standard Edition, proposta a 79,99 dollari, include il gioco completo ed è pensata per chi vuole semplicemente tuffarsi in Vice City senza contenuti aggiuntivi, fatta eccezione per i bonus preorder (di cui parleremo tra poco). I prezzi in euro verranno comunicati allo scoccare della mezzanotte del 25 giugno, in concomitanza con l'apertura delle prenotazioni, ma non è da escludere un prezzo di 89,99 euro, dunque 10 euro in più dell'attuale standard del mercato. Aggiorneremo l'articolo non appena avremo delle indicazioni ufficiali. Sony afferma che la versione PS5 di GTA 6 sarà la migliore, con caratteristiche e contenuti esclusivi e logo dedicato La Ultimate Edition, invece, costa 99,99 dollari e aggiunge un pacchetto di contenuti premium. Parliamo di veicoli esclusivi come la '95 Grotti Cheetah, armi speciali come i Morgan Revolvers, varianti personalizzate delle pistole dei protagonisti, outfit e tatuaggi dedicati, veicoli aggiuntivi per il rifugio di Jason e l'accesso a mod shop esclusivi come Rideout Customs. È l'edizione pensata per chi vuole partire con un arsenale più ricco e un livello di personalizzazione superiore per i due protagonisti. La differenza tra le due versioni è quindi netta, ma modificaok sostanzialmente l'esperienza nel suo cuore. Di seguito abbiamo elencato nel dettaglio tutti gli extra della Ultimate Edition, con tanto di gallerie con immagini dedicate ai vari contenuti inclusi. Veicoli e rifugi Grotti Cheetah '95 : l'iconica auto sportiva di metà anni Novanta della Grotti, un'ode su quattro ruote a Shore Drive. È impreziosita da una livrea minimalista retro-futurista ed è pronta a dare il suo contributo nelle fasi più avanzate del gioco.

: l'iconica auto sportiva di metà anni Novanta della Grotti, un'ode su quattro ruote a Shore Drive. È impreziosita da una livrea minimalista retro-futurista ed è pronta a dare il suo contributo nelle fasi più avanzate del gioco. Veicoli del Rifugio di Jason : una moto da sterrato Dinka Enduro con colori militari e un Kayak Crest disponibili presso il rifugio del protagonista fin da subito.

: una moto da sterrato Dinka Enduro con colori militari e un Kayak Crest disponibili presso il rifugio del protagonista fin da subito. Kit di modifiche - Elaborazione rétro per il Ganado : un set di modifiche che daranno un look classico al Vapid Ganado di Jason, un pick-up ribassato e parecchio vissuto.

: un set di modifiche che daranno un look classico al Vapid Ganado di Jason, un pick-up ribassato e parecchio vissuto. Imbarcazione - Shitzu Squalo : Una barca rosa e azzurra ormeggiata a Washington Beach, pronta per affrontare l'oceano con una cassa di armi piena di esplosivi.

: Una barca rosa e azzurra ormeggiata a Washington Beach, pronta per affrontare l'oceano con una cassa di armi piena di esplosivi. Veicolo e Garage - Vapid Dominator Buggy '67: un fuoristrada in grado di affrontare i terreni accidentati delle zone boschive del Monte Kalaga. Il veicolo è custodito nel garage Paradise a Watson Bay, che include anche un comodo armadietto per armi e un posto sicuro per depositare merci rubate. +6 Armi Revolver Hawk & Little Morgan : Le versioni per lui e per lei di questo potente revolver dal classico stile Vice City provenienti da Villa Vercetti, con palme incise sull'impugnatura, finiture lavorate e mirino di precisione ad alte prestazioni.

: Le versioni per lui e per lei di questo potente revolver dal classico stile Vice City provenienti da Villa Vercetti, con palme incise sull'impugnatura, finiture lavorate e mirino di precisione ad alte prestazioni. Varianti Personalizzate: Armi da fianco personalizzate con finiture incise per la pistola Girardi ES9 di Jason e la pistola Klose K17 di Lucia. Stile Lo stile di Vice City : un set di outfit, tatuaggi esclusivi e altro ancora sia per Jason che per Lucia.

: un set di outfit, tatuaggi esclusivi e altro ancora sia per Jason che per Lucia. Collezione del divertimento: un set di capi d'abbigliamento e accessori ispirato al personaggio "Macca l'Alligatore" protagonista dell'omonima serie TV che sta spopolando a Leonida. +1 Negozi, attività e incarichi esclusivi Officina - Rideout Customs : un'officina che trasforma veicoli standard in magnifiche opere d'arte con interni rifiniti, splendi cerchioni e un look vistoso.

: un'officina che trasforma veicoli standard in magnifiche opere d'arte con interni rifiniti, splendi cerchioni e un look vistoso. Officina - One-Eyed Willie's : un'officina situata presso il Lago Leonida specializzata in modifiche per fuoristrada e decorazioni per veicoli dipinte a mano.

: un'officina situata presso il Lago Leonida specializzata in modifiche per fuoristrada e decorazioni per veicoli dipinte a mano. Parrucchiere - Salone di Bellezza Unisex Sara's : un negozio con look speciali, opzioni per barba e capelli di Jason e trucco e unghie per Lucia.

: un negozio con look speciali, opzioni per barba e capelli di Jason e trucco e unghie per Lucia. Negozio di abbigliamento - Stock 305: un negozio con look unici in stile streetwear.

- Stock 305: un negozio con look unici in stile streetwear. Studio di Tatuaggi - Electric Fang Tattoo : un'attività che offre oltre 50 tatuaggi per Jason e Lucia.

: un'attività che offre oltre 50 tatuaggi per Jason e Lucia. Covo di una banda - Magazzino di merce illegale dei PTT Youngin$ : la base di una delle bande più attive del Southside. Prendilo d'assalto e fuggi per mettere le mani su articoli speciali e merce di contrabbando molto particolare.

: la base di una delle bande più attive del Southside. Prendilo d'assalto e fuggi per mettere le mani su articoli speciali e merce di contrabbando molto particolare. Incarico speciale - Collezione di auto classiche: una missione extra dall'eccentrico collezionista e tuttofare Wyman che chiede di rintracciare una serie di auto classiche abbandonate e da restaurare per portarle ai fasti di un tempo. +10

Bonus di prenotazione: Vintage Pack Indipendentemente che scegliate la Standard o la Ultimate Edition, prenotando GTA 6 prima dell'uscita riceverete il Pacchetto Vintage Vice City, un set di contenuti estetici dedicati alla personalizzazione dei protagonisti. Si tratta di una selezione di abiti, accessori e oggetti che omaggiano GTA: Vice City del 2002 e il suo iconico protagonista Tommy Vercetti, riportando nel nuovo capitolo un tocco nostalgico che i fan storici apprezzeranno. +3 Nel dettaglio i contenuti: Veicolo e Garage - Vapid Stanier '55 : Guida su Shore Drive con questa berlina classica e parcheggiala nel garage personale di Shore Court, a un tiro di schioppo dalle lucenti sabbie di Ocean Beach. Il garage include anche un armadietto per le armi e un posto sicuro per depositare la merce rubata da contrabbandare.

: Guida su Shore Drive con questa berlina classica e parcheggiala nel garage personale di Shore Court, a un tiro di schioppo dalle lucenti sabbie di Ocean Beach. Il garage include anche un armadietto per le armi e un posto sicuro per depositare la merce rubata da contrabbandare. Look - Abbigliamento e acconciature : Vestiti all'insegna dell'eccesso con l'elegante abito in lino di Jason in tonalità pastello vintage, completato dall'acconciatura del decennio della dissolutezza. Fai vedere a tutti che il mondo è tuo con il mini abito rosso di paillettes di Lucia abbinato a dei ricci mozzafiato.

: Vestiti all'insegna dell'eccesso con l'elegante abito in lino di Jason in tonalità pastello vintage, completato dall'acconciatura del decennio della dissolutezza. Fai vedere a tutti che il mondo è tuo con il mini abito rosso di paillettes di Lucia abbinato a dei ricci mozzafiato. Motivo per armi - Rendi omaggio al boss originale: Adorna la maggior parte delle armi con un motivo tropicale ispirato all'iconica camicia con fantasia a palme di Tommy Vercetti.