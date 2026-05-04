Perché GTA 6 arriverà su PC dopo le versioni PS5 e Xbox? La risposta del CEO di Take-Two potrebbe non piacervi

Salvo nuovi imprevisti sulla tabella di marcia, GTA 6 dovrebbe arrivare sugli scaffali il 19 novembre, ma inizialmente solo su PS5 e Xbox Series X|S. La versione PC arriverà sicuramente, prima o poi, ma al momento non è mai stata menzionata ufficialmente da Rockstar Games o Take‑Two, ed è evidente che verrà pubblicata solo in un secondo momento rispetto alle controparti console.

Perché questa differenza di trattamento? La risposta arriva da un'intervista di Strauss Zelnick, CEO di Take‑Two, concessa a Bloomberg, dove spiega che l'obiettivo della compagnia è quello di servire la sua "utenza principale", per l'appunto i giocatori PlayStation e Xbox, "per prima e meglio".