Perché GTA 6 arriverà su PC dopo le versioni PS5 e Xbox? La risposta del CEO di Take-Two potrebbe non piacervi

Salvo nuovi imprevisti sulla tabella di marcia, GTA 6 dovrebbe arrivare sugli scaffali il 19 novembre, ma inizialmente solo su PS5 e Xbox Series X|S. La versione PC arriverà sicuramente, prima o poi, ma al momento non è mai stata menzionata ufficialmente da Rockstar Games o Take‑Two, ed è evidente che verrà pubblicata solo in un secondo momento rispetto alle controparti console.
Perché questa differenza di trattamento? La risposta arriva da un'intervista di Strauss Zelnick, CEO di Take‑Two, concessa a Bloomberg, dove spiega che l'obiettivo della compagnia è quello di servire la sua "utenza principale", per l'appunto i giocatori PlayStation e Xbox, "per prima e meglio".
I giocatori console sono l'utenza principale, ma le vendite su PC possono rappresentare il 50% del totale
"Rockstar parte sempre dalle console perché, per un'uscita di questa portata, vieni giudicato dalla capacità di servire il tuo pubblico di riferimento", ha dichiarato Zelnick. "Bisogna servire prima e meglio il consumatore principale. Se il tuo pubblico centrale non è lì, o non viene servito per primo, rischi di non raggiungere gli altri giocatori."
Zelnick ha inoltre precisato che la finestra di esclusività console non è legata all'accordo di marketing con Sony: "No. Storicamente Rockstar ha sempre lanciato prima su console. Vediamo come andrà."
La posizione di Zelnick potrebbe far storcere il naso all'utenza PC, che di fatto, seppur indirettamente, viene definita, come secondaria, nonostante i numeri del mercato raccontino un'altra storia. E anche quelli della stessa Take-Two. Come fa notare Bloomberg, nell'intervista Zelnick ha spiegato che nel 2007 le versioni PC della serie NBA 2K rappresentavano appena il 5% delle vendite, mentre "oggi, per un titolo importante, il PC può arrivare al 45-50% del totale".
Detto questo, i giocatori PC purtroppo conoscono bene questo tipo di trattamento: molti giochi Rockstar sono arrivati con mesi, anni o addirittura oltre un decennio di ritardo rispetto alle versioni console (basti pensare al primo Red Dead Redemption). Una strategia che, numeri alla mano, ha sempre premiato Take‑Two.