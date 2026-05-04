0

Il prossimo Call of Duty non uscirà su PS4 (e forse neppure su Xbox One), arriva una conferma ufficiale

L'account X di Call of Duty conferma che il prossimo capitolo non uscirà su PS4, smentendo i rumor delle ultime ore. Una scelta che potrebbe segnare la fine definitiva del supporto alle console old‑gen.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/05/2026
Un'immagine da Call of Duty Warzone

Smentendo una voce di corridoio circolata nelle ultime ore, l'account X ufficiale della serie Call of Duty ha svelato che il prossimo capitolo non uscirà su PS4. Il messaggio non menziona Xbox One, ma è plausibile che la decisione riguardi anche la console di vecchia generazione di Microsoft.

Dopo oltre dieci anni di supporto, la serie sembra dunque pronta ad abbandonare l'approccio cross‑gen, almeno fino all'arrivo di PS6 e Xbox Helix, concentrandosi sulle piattaforme moderne.

Addio versioni old-gen?

La vicenda nasce da un'indiscrezione diffusa poche ore fa dal leaker Alaix, figura piuttosto nota nella community, secondo cui sarebbero in corso dei playtest su PS4 per Call of Duty: Modern Warfare 4, il capitolo vociferato in uscita quest'anno. Da qui la risposta diretta dell'account ufficiale, focalizzata proprio sulla console Sony.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Call of Duty: Black Ops 7 presenta le nuove modalità della Stagione 3: Reloaded Call of Duty: Black Ops 7 presenta le nuove modalità della Stagione 3: Reloaded

Come precisato, la smentita riguarda solo PS4 perché è l'unica piattaforma citata nel rumor originale. Tuttavia, appare difficile immaginare che Activision Blizzard decida di interrompere il supporto a una sola delle due console old‑gen, mantenendo invece Xbox One.

In ogni caso, per scoprire l'identità del prossimo Call of Duty e le piattaforme su cui approderà (sarà finalmente il turno di Nintendo Switch 2?) non dovremo attendere molto: l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare durante lo Xbox Games Showcase in programma per le 19:00 del 7 giugno.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il prossimo Call of Duty non uscirà su PS4 (e forse neppure su Xbox One), arriva una conferma ufficiale