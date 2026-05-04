Il prossimo Call of Duty non uscirà su PS4 (e forse neppure su Xbox One), arriva una conferma ufficiale

Smentendo una voce di corridoio circolata nelle ultime ore, l'account X ufficiale della serie Call of Duty ha svelato che il prossimo capitolo non uscirà su PS4. Il messaggio non menziona Xbox One, ma è plausibile che la decisione riguardi anche la console di vecchia generazione di Microsoft.
Dopo oltre dieci anni di supporto, la serie sembra dunque pronta ad abbandonare l'approccio cross‑gen, almeno fino all'arrivo di PS6 e Xbox Helix, concentrandosi sulle piattaforme moderne.
Addio versioni old-gen?
La vicenda nasce da un'indiscrezione diffusa poche ore fa dal leaker Alaix, figura piuttosto nota nella community, secondo cui sarebbero in corso dei playtest su PS4 per Call of Duty: Modern Warfare 4, il capitolo vociferato in uscita quest'anno. Da qui la risposta diretta dell'account ufficiale, focalizzata proprio sulla console Sony.
Come precisato, la smentita riguarda solo PS4 perché è l'unica piattaforma citata nel rumor originale. Tuttavia, appare difficile immaginare che Activision Blizzard decida di interrompere il supporto a una sola delle due console old‑gen, mantenendo invece Xbox One.
In ogni caso, per scoprire l'identità del prossimo Call of Duty e le piattaforme su cui approderà (sarà finalmente il turno di Nintendo Switch 2?) non dovremo attendere molto: l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare durante lo Xbox Games Showcase in programma per le 19:00 del 7 giugno.