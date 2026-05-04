Tomodachi Life: Una Vita da Sogno supera Saros e conquista la vetta della classifica inglese

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito, che questa settimana porta con sé qualche novità interessante. In cima troviamo Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, che dopo essere scivolato al terzo posto è riuscito a riconquistare la vetta.
Saros, la nuova esclusiva PS5 firmata Housemarque, debutta invece in terza posizione, subito dietro a Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, stabile al secondo posto rispetto alla scorsa settimana. Tra le nuove uscite segnaliamo anche il picchiaduro Invincible VS, che entra direttamente al settimo posto.
C’è chi sale e c’è chi scende
Interessante il caso di Pragmata: la nuova IP di Capcom era partita in seconda posizione al lancio, per poi conquistare la vetta la scorsa settimana. Sono però bastati sette giorni per assistere a un calo fisiologico delle vendite, con l'avventura di Hugh e Diana che scivola dalla prima alla decima posizione. Al contrario, EA Sports FC 26 registra un'impennata notevole, passando dalla ventinovesima alla quarta posizione, segno di un forte recupero d'interesse.
Di seguito la classifica inglese (tra parentesi le posizioni della scorsa settimana):
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno (3)
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (2)
- Saros (Nuovo)
- EA Sports FC 26 (29)
- Pokémon Pokopia (7)
- Resident Evil Requiem (4)
- Invincible VS (Nuovo)
- Mario Kart World (8)
- Tekken 8 (6)
- Pragmata (1)
- Armored Core 6: Fires of Rubicon (11)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (9)
- Leggende Pokémon: Z-A (10)
- Clair Obscur: Expedition 33 (21)
- Crimson Desert (19)
- Animal Crossing: New Horizons (13)
- Minecraft (14)
- Mario Kart 8 Deluxe (18)
- Super Mario Bros. Wonder (15)
- Donkey Kong Bananza (17)