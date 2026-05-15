Tomodachi Life: Una Vita da Sogno ha ricevuto l'aggiornamento 1.0.2, vediamo cosa cambia

Nintendo ha pubblicato nelle ore scorse l'aggiornamento 1.0.2 di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, aggiustando diversi problemi in quello che sembra essere un update principalmente correttivo ma con diverse novità.
Non sembrano esserci nuovi contenuti in questo update, ma una bella dose di correzioni che dovrebbero comunque sensibilmente migliorare l'esperienza di gioco sull'isola del relax per Nintendo Switch, attraverso anche numerosi aggiustamenti di bug e imperfezioni rilevate.
O almeno questi sono gli elementi riportati nelle note ufficiali della patch, che notoriamente non si dilungano più di tanto in spiegazioni, seguendo in pieno la classica tradizione di Nintendo.
Tanti problemi risolti
Tra i vari accorgimenti, è stato risolto un problema per cui, dopo che il giocatore aveva completato la costruzione della propria isola, il gioco a volte non riusciva a proseguire, creando dunque un problema di progressione, cosa di una certa importanza.
Inoltre è stato risolto un bug per cui, passando all'esterno di una casa realizzata presso la "Palette House", il gioco a volte non riusciva a proseguire.
Tra le altre correzioni troviamo le seguenti:
- Risolto un problema per cui, dopo che un personaggio Mii si era dichiarato con successo e il giocatore provava a salvare, veniva visualizzato il messaggio "i tuoi dati di salvataggio sono danneggiati" e il giocatore non riusciva a salvare
- Risolto un problema per cui, dopo che più personaggi Mii iniziavano a vivere insieme e il giocatore salvava, veniva visualizzato il messaggio "i dati sono stati danneggiati" e il giocatore non riusciva a salvare
- Risolto un problema per cui, al cambio di scena, si verificava raramente un errore e il gioco si bloccava
- Risolto un problema per cui il giocatore poteva salvare la fontana dei desideri utilizzando Island Builder, ma in seguito non riusciva a posizionarla nuovamente sull'isola e i desideri non potevano essere esauditi
- Risolto un problema per cui, dopo che un personaggio Mii non era riuscito a fare pace con un altro personaggio Mii in seguito a un litigio, la sua cotta per un altro personaggio Mii scompariva
- Risolto un problema per cui un personaggio Mii non si sentiva meglio anche quando la sua Tristezza era esaurita
Tra le altre correzioni è stato inoltre aggiustato il bug per cui il giocatore non poteva inviare/ricevere oggetti tramite la modalità di gioco locale, un altro che portava il gioco a utilizzare erroneamente l'immagine dello scoiattolo volante per l'immagine del tesoro "sugar glider", sostituita con l'immagine corretta e vari "altri problemi".
Nel frattempo, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno continua il suo ottimo percorso di vendite e domina le classifiche di questi giorni.
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