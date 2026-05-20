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Tomodachi Life e Pragmata sono stati i giochi più venduti negli USA ad aprile

Tomodachi Life e Pragmata guidano le vendite videoludiche USA di aprile secondo i dati Circana, con ottimi debutti e conferme solide, mentre la classifica annuale resta dominata da Resident Evil Requiem.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/05/2026
Personaggi di Tomodachi Life in festa
Pragmata
Pragmata
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Come ogni mese, l'analista di mercato Matt Piscatella ha condiviso i dati Circana relativi al mercato videoludico statunitense. Per quanto riguarda i giochi più acquistati ad aprile, al primo posto troviamo Tomodachi Life: Una Vita da Sogno. Il nuovo life sim per Nintendo Switch conquista anche il nono posto nella classifica dei titoli più venduti del 2026 finora.

In seconda posizione si piazza Pragmata, confermando l'ottimo debutto della nuova IP di Capcom. Chiude il podio Crimson Desert, che pur registrando un calo fisiologico delle vendite rimane uno dei titoli più popolari di questa prima metà dell'anno.

Anche Windrose e Saros nella top 10

Tra le nuove uscite di aprile spicca il survival piratesco Windrose, che debutta in quinta posizione. L'esclusiva PS5 Saros si ferma invece al nono posto, un risultato forse influenzato dal lancio del 30 aprile, che ha permesso di conteggiare solo le vendite del day one.

Il titolo di Housemarque si posiziona subito dietro a Starfield, che torna in top 10 grazie alle vendite della nuova versione PS5. Invariata, invece, la classifica dei giochi più venduti del 2026 negli USA: Resident Evil Requiem mantiene la vetta, seguito da Crimson Desert e MLB: The Show 26.

Classifica di aprile (USA)

  1. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  2. Pragmata
  3. Crimson Desert
  4. MLB: The Show 26
  5. Windrose
  6. Pokémon Pokopia
  7. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  8. Starfield
  9. Saros
  10. Mario Kart World
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Giochi più venduti del 2026 finora (USA)

  1. Resident Evil Requiem
  2. Crimson Desert
  3. MLB: The Show 26
  4. Pokémon Pokopia
  5. WWE 2K26
  6. NBA 2K26
  7. Call of Duty: Black Ops 7
  8. ARC Raiders
  9. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  10. Minecraft
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