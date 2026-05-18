Addio alle esclusive PlayStation single player su PC? Il CEO Hermen Hulst lo avrebbe confermato

Marvel's Wolverine e Intergalactic: The Heretic Prophet non usciranno dai confini di PS5?

"Hermen Hulst, CEO dello Studio Business Group di PlayStation, ha comunicato al personale durante un meeting interno tenutosi lunedì mattina che i giochi single‑player narrativi dell'azienda saranno d'ora in poi esclusivi per PlayStation, confermando quanto riportato da Bloomberg all'inizio di quest'anno", si legge nello scoop condiviso da Schreier su Bluesky.

Noi abbiamo riportato la notizia al condizionale, poiché al momento di fatto non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di PlayStation. Va detto, tuttavia, che Schreier è uno dei giornalisti più affidabili del settore e negli anni ha dimostrato la solidità delle proprie fonti, quindi possiamo considerare questa ricostruzione quantomeno credibile in attesa di una posizione ufficiale da parte di Sony.

Se confermato, significa che giochi come Marvel's Wolverine, la trilogia remake di God of War e Intergalactic: The Heretic Prophet resteranno esclusivi PS5, salvo eventuali cambi di strategia nei prossimi anni.