Xbox annuncia Player Voice per raccogliere feedback: il ritorno delle esclusive è la richiesta più votata

Microsoft ha presentato Xbox Player Voice, una nuova piattaforma ufficiale pensata per condividere, raccogliere e organizzare i feedback della community. Gli utenti possono proporre idee, votare quelle degli altri giocatori e contribuire così a indirizzare le priorità future dell'ecosistema Xbox.

Il portale sostituirà l'attuale sito di supporto dedicato a Xbox Cloud Gaming e integrerà anche forum, canali social e una sezione dedicata al programma Xbox Insider, utile per testare nuove build e segnalare bug.

"Oggi presentiamo Xbox Player Voice, un nuovo spazio pensato per raccogliere i vostri feedback e renderli più visibili. L'obiettivo è semplice: facilitare la condivisione dei suggerimenti e mostrare come vengono gestiti", si legge nel comunicato pubblicato su Xbox Wire.

"Vogliamo essere chiari: questo non significa che ogni feedback diventerà una funzione o porterà a un cambiamento. Lavorare su una piattaforma ampia e globale implica bilanciare molti fattori. Ma una maggiore trasparenza aiuta a ridurre la distanza tra ciò che ci dite e ciò che vedete accadere su Xbox."