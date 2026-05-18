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Xbox annuncia Player Voice per raccogliere feedback: il ritorno delle esclusive è la richiesta più votata

Xbox lancia Player Voice, la nuova piattaforma pensata per raccogliere e rendere più trasparenti i feedback della community: tra le richieste più votate spicca già il ritorno delle esclusive su console.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/05/2026
Il nuovo logo di Xbox

Microsoft ha presentato Xbox Player Voice, una nuova piattaforma ufficiale pensata per condividere, raccogliere e organizzare i feedback della community. Gli utenti possono proporre idee, votare quelle degli altri giocatori e contribuire così a indirizzare le priorità future dell'ecosistema Xbox.

Il portale sostituirà l'attuale sito di supporto dedicato a Xbox Cloud Gaming e integrerà anche forum, canali social e una sezione dedicata al programma Xbox Insider, utile per testare nuove build e segnalare bug.

"Oggi presentiamo Xbox Player Voice, un nuovo spazio pensato per raccogliere i vostri feedback e renderli più visibili. L'obiettivo è semplice: facilitare la condivisione dei suggerimenti e mostrare come vengono gestiti", si legge nel comunicato pubblicato su Xbox Wire.

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"Vogliamo essere chiari: questo non significa che ogni feedback diventerà una funzione o porterà a un cambiamento. Lavorare su una piattaforma ampia e globale implica bilanciare molti fattori. Ma una maggiore trasparenza aiuta a ridurre la distanza tra ciò che ci dite e ciò che vedete accadere su Xbox."

Il ritorno delle esclusive e il multiplayer online gratuito tra le richieste più gettonate

Il portale Player Voice è già attivo e raggiungibile a questo indirizzo. Nonostante sia online da pochissimo, una richiesta domina già la classifica con centinaia di voti: il ritorno delle esclusive first‑party su console Xbox.

Uno scatto di Xbox Player Voice
Uno scatto di Xbox Player Voice

Tra le proposte più popolari compaiono anche un maggiore investimento nella retrocompatibilità, la possibilità di rendere gratuito il multiplayer online senza abbonamento a Game Pass, una nuova revisione del sistema di Obiettivi e l'introduzione di un piano famiglia per Xbox Game Pass.

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