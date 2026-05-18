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Xbox Game Pass perderà cinque giochi a fine maggio, con due titoli Atlus molto interessanti

Con l'annuncio sui nuovi giochi in arrivo vengono comunicati, come da tradizione, anche quelli destinati a lasciare il catalogo di Xbox Game Pass nei prossimi giorni, a fine maggio.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/05/2026
Il protagonista di Metaphor: ReFantazio

Come da tradizione, poco prima dell'annuncio delle novità in arrivo vengono anche comunicati i titoli che se ne andranno da Game Pass, e in particolare si tratta in questo caso di cinque giochi che lasceranno il catalogo a fine maggio.

Tra questi troviamo anche due titoli Atlus davvero molto interessanti, su cui potrebbe essere il caso di concentrarsi. Vediamo la lista dei titoli in partenza:

  • Against the Storm (Console, PC, Cloud)
  • Crypt Custodian (Console, PC, Cloud)
  • Metaphor: ReFantazio (Console, PC, Cloud)
  • Persona 4 Golden (Console, PC, Cloud)
  • Spray Paint Simulator (Console, PC, Cloud)

Tutti i giochi in questione verranno rimossi il 31 maggio dal catalogo di Xbox Game Pass, in base alla rotazione standard dei titoli.

Appuntamento a domani per conoscere i giochi in arrivo

Solitamente, l'aggiornamento dei titoli in partenza precede di poco l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo su Game Pass, che dovrebbe dunque avvenire questa settimana e probabilmente verrà effettuato nella giornata di domani, martedì 19 maggio.

Ovviamente, tra i giochi in questione i più interessanti sono i due titoli di Atlus, con Metaphor: ReFantazio su tutti, visto che si tratta di un gioco di ruolo ancora decisamente recente, che venne lanciato al day one direttamente su Game Pass.

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Anche Persona 4 Golden è un titolo particolarmente in vista tra quelli in partenza, dunque in questi casi il consiglio è sempre cercare di concentrarsi sui giochi che interessano per terminarli entro la data di rimozione dal catalogo oppure anche procedere all'acquisto, approfittando dello sconto applicato sui titoli che fanno ancora parte del servizio.

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