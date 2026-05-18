Risparmia su tutta la gamma Google Pixel 10 con offerte, tagli promozionali e credito da spendere sul Google Store fino al 24 maggio

Le offerte sui Google Pixel includono sconti e crediti Store su diversi modelli, dal Pixel 9a ai Pixel 10 Pro e Pro XL. Le promozioni sono valide dal 15 al 24 maggio 2026.

Dal 15 al 24 maggio 2026 il Google Store Italia propone una serie di offerte dedicate alla gamma Google Pixel, con sconti diretti e credito aggiuntivo spendibile sullo store ufficiale. Le promozioni coinvolgono diversi modelli, dal più accessibile Pixel 9a fino ai più avanzati Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, passando per il Pixel 10 standard e la variante 10a. L'obiettivo è rendere più accessibile l'intera gamma Pixel, mantenendo al centro l'esperienza Android, le funzionalità fotografiche avanzate e l'integrazione con i servizi Google.

La promozione relativa al Google Pixel 10a La prima promozione riguarda lo smartphone Google Pixel 10a, proposto con un risparmio di 50€ e un ulteriore credito di 50€ utilizzabile sul Google Store. L'offerta è attiva dal 15/05/26 al 24/05/26 e include condizioni specifiche legate all'acquisto sullo store ufficiale in Italia. Il Pixel 10a è pensato come modello compatto e accessibile della gamma, con un'impostazione orientata all'esperienza software tipica di Google, aggiornamenti rapidi e integrazione con i servizi dell'ecosistema. Il dispositivo è pensato per chi cerca uno smartphone semplice ma affidabile. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Lo sconto sul Google Pixel 10 Pro La seconda offerta riguarda il modello Google Pixel 10 Pro, disponibile con uno sconto di 250€ e 100€ di credito Google Store nello stesso periodo promozionale. Il dispositivo rappresenta la versione più avanzata della linea Pro, con un focus su fotografia computazionale, prestazioni elevate e integrazione AI. Generalmente questo modello si posiziona tra i top di gamma, con display ad alta qualità, refresh rate fluido e un sistema di fotocamere evoluto pensato per scatti professionali in ogni condizione di luce. Le prestazioni sono supportate da un chipset di fascia alta ottimizzato per l'uso intensivo e per le funzionalità intelligenti integrate nell'ecosistema Pixel. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Anche il Google Pixel 10 Pro XL è in offerta La terza promozione è dedicata al modello Google Pixel 10 Pro XL, con uno sconto di 300€ e 100€ di credito Store, attivo nelle stesse date. Questo dispositivo rappresenta la versione più grande e avanzata della serie, con un display ampio pensato per la fruizione multimediale e la produttività. Google Pixel 10 Pro XL, la recensione del flagship Android che punta tutto sull'intelligenza artificiale Il Pixel 10 Pro XL punta su prestazioni elevate, autonomia migliorata e un comparto fotografico identico alla variante Pro ma con un'esperienza visiva più immersiva. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Infine, Google Pixel 10 e 9a: gli "ultimi" smartphone in offerta L'ultima sezione include due offerte: Google Pixel 10 con 220€ di sconto e 50€ di credito Store, e Google Pixel 9a con 50€ di sconto. Entrambi i modelli sono disponibili dal 15/05/26 al 24/05/26 e seguono le condizioni standard del Google Store Italia. Il Pixel 10 rappresenta una versione equilibrata della gamma, con prestazioni solide, fotocamera avanzata e un'esperienza software fluida, ideale per chi vuole un dispositivo moderno senza arrivare ai costi dei modelli Pro. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link. Il Pixel 9a, invece, si posiziona nella fascia più accessibile, mantenendo i punti di forza tipici della serie A: buona autonomia, software pulito e un comparto fotografico competitivo rispetto al prezzo. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.