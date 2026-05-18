Lo smartphone realme GT 7T è in sconto su AliExpress: ecco tutti i codici da riscattare

Lo smartphone realme GT 7T è attualmente su AliExpress nella configurazione da 256 GB a 310,37 €. Assicurati di utilizzare i codici SSIT30 o ITSS30 per risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Troverai altri tagli e colori tra cui scegliere, quindi selezionali manualmente.
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Le caratteristiche dello smartphone
Questo smartphone è dotato di chipset Dimensity 8400-MAX per offrire buone prestazioni. Troviamo inoltre una batteria da 7.000 mAh, mentre la ricarica rapida da 120 W consente di caricare completamente il dispositivo in 45 minuti. I bordi dello schermo sono molto sottili, con una finitura metallica di alta qualità. Lo schermo, a tal proposito, è da 6,8 pollici AMOLED.
Nel complesso, si tratta di un medio gamma convincente, con un set di fotocamere all'altezza e un display molto luminoso. Tuttavia, il comparto fotografico si basa su due fotocamere posteriori e una ultrawide modesta e non è previsto il supporto eSIM. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.
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