Tanti FC Points di EA Sports FC 26 in sconto su Instant Gaming per PC e Xbox

Per chi acquista regolarmente FC Points, su Instant Gaming sono disponibili vari pacchetti di crediti per EA Sports FC 26 per PC e Xbox a un prezzo inferiore rispetto al listino ufficiale. Trattandosi di valuta digitale, non si applica IVA aggiuntiva: i prezzi finali coincidono quindi con quelli mostrati. Potete acquistarli cliccando sul box qua sotto. Uno dei pacchetti più vantaggiosi è quello da 2.800 crediti per Xbox, disponibile a 17,99€ invece di 25. Lo sconto indicato da Instant Gaming è del 28%, percentuale che coincide anche con il risparmio effettivo. In termini assoluti, il vantaggio economico è di ben 7 euro, una cifra che può fare la differenza per chi acquista FC Points più volte nel corso della stagione.

Su PC, invece, il pacchetto da 5.900 punti è quello che conviene di più, visto che ha uno sconto del 20%: una percentuale di poco inferiore al 21% del pacchetto da 12.000 crediti, ma che ci sentiamo di preferire perché permette di non spendere 79€ in un colpo solo.