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Tanti FC Points di EA Sports FC 26 in sconto su Instant Gaming per PC e Xbox

Il pacchetto di valuta virtuale per Ultimate Team scende di prezzo e consente di risparmiare parecchio sul costo ufficiale.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   18/05/2026
EA Sports FC 26
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Per chi acquista regolarmente FC Points, su Instant Gaming sono disponibili vari pacchetti di crediti per EA Sports FC 26 per PC e Xbox a un prezzo inferiore rispetto al listino ufficiale. Trattandosi di valuta digitale, non si applica IVA aggiuntiva: i prezzi finali coincidono quindi con quelli mostrati. Potete acquistarli cliccando sul box qua sotto. Uno dei pacchetti più vantaggiosi è quello da 2.800 crediti per Xbox, disponibile a 17,99€ invece di 25. Lo sconto indicato da Instant Gaming è del 28%, percentuale che coincide anche con il risparmio effettivo. In termini assoluti, il vantaggio economico è di ben 7 euro, una cifra che può fare la differenza per chi acquista FC Points più volte nel corso della stagione.

Su PC, invece, il pacchetto da 5.900 punti è quello che conviene di più, visto che ha uno sconto del 20%: una percentuale di poco inferiore al 21% del pacchetto da 12.000 crediti, ma che ci sentiamo di preferire perché permette di non spendere 79€ in un colpo solo.

Un taglio utile per Ultimate Team

Gli FC Points possono essere utilizzati in EA Sports FC 26 per acquistare pacchetti, partecipare a Draft e ottenere vari contenuti all'interno di Ultimate Team.

Gli sconti sui crediti digitali non raggiungono quasi mai percentuali molto elevate, ma una riduzione tra il 20 e il 30% resta interessante per chi aveva già pianificato questo acquisto. In questo caso, il risparmio è diretto e immediato, senza alcun costo aggiuntivo.

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