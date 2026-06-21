EA Sports FC 26, The World's Game: Mondiali 2026, Pelé gratis e novità Carriera e FUT

Nonostante i rapporti tra Electronic Arts e la FIFA si siano interrotti da anni, EA Sports FC 26 non poteva mancare l'appuntamento con i Mondiali 2026. Per l'occasione arriva The World's Game, un enorme aggiornamento gratuito disponibile su tutte le piattaforme, che introduce una modalità torneo dedicata alle nazionali e pensata per simulare la competizione reale, pur senza licenza ufficiale. Le novità però non si fermano qui. L'arrivo del torneo porta con sé aggiornamenti anche per la modalità Carriera e per Ultimate Team, oltre a una serie di eventi e ricompense a tempo limitato che accompagnano il Festival del calcio. Il pacchetto si completa con modifiche al gameplay e interventi di bilanciamento richiesti da tempo dalla community, insieme a un'espansione della modalità Club che amplia le possibilità di crescita degli Archetipi.

Mondiali 2026: la modalità torneo per nazionali, con nuove squadre e stadi L'aggiornamento The World's Game porta in EA Sports FC 26 la versione digitale della Coppa del Mondo 2026 (pur senza licenza ufficiale FIFA), ricreata con il nuovo formato a 48 squadre. Si tratta di una modalità autonoma pensata per chi vuole vivere l'intera competizione dall'inizio alla fine, con presentazione televisiva aggiornata, grafiche dedicate e un'atmosfera che richiama da vicino quella del torneo reale. La fase a gironi La struttura segue fedelmente il nuovo regolamento FIFA: si parte dalla fase a gironi, con le prime due classificate di ogni gruppo e le otto migliori terze che avanzano al primo turno a eliminazione diretta, rappresentato dai sedicesimi di finale. Con l'arrivo dell'aggiornamento, il numero totale di nazionali su licenza globale sale a 53, tra cui 41 delle selezioni ammesse ai Mondiali. Tutte le squadre nazionali su licenza: Argentina

Australia

Austria

Belgio

Bosnia-Erzegovina

Brasile

Capo Verde

Canada

Colombia

Repubblica Democratica del Congo

Croazia

Repubblica Ceca

Danimarca

Ecuador

Inghilterra

Finlandia

Francia

Germania

Ghana

Haiti

Olanda

Ungheria

Islanda

Indonesia

Italia

Costa d'Avorio

Corea del Sud

Messico

Marocco

Nuova Zelanda

Irlanda del Nord

Norvegia

Panama

Paraguay

Polonia

Portogallo

Qatar

Irlanda

Romania

Arabia Saudita

Scozia

Senegal

Sud Africa

Spagna

Svezia

Svizzera

Tunisia

Turchia

Ucraina

Stati Uniti

Uruguay

Uzbekistan

Galles La schermata della fase a eliminazione diretta Il pacchetto dedicato ai Mondiali introduce anche nuovi stadi. Il Gillette Stadium e il BMO Field entrano a far parte della rotazione insieme al nuovo Central Maw, un impianto pensato per ospitare alcune delle partite più importanti della competizione. Tutti questi stadi sono disponibili non solo nella modalità dedicata ai Mondiali, ma anche nelle altre modalità compatibili.

Il torneo delle nazionali nella modalità Carriera Il torneo internazionale maschile è stato integrato anche nelle dinamiche della Carriera, rendendolo parte del ciclo stagionale, seguendo la stessa struttura e le regole della modalità The World's Game. Se si guida una nazionale qualificata, la competizione può incidere in modo significativo sull'andamento della stagione, influenzando convocazioni, forma dei giocatori e obiettivi a breve termine. Per chi preferisce entrare subito nel vivo dell'evento, sono disponibili i Punti di partenza live, che permettono di iniziare la Carriera poco prima dell'inizio del torneo, con rose aggiornate e uno stato di forma coerente con il periodo. L'integrazione porta con sé anche contenuti extra legati al Festival del calcio, come ICONE ed Eroi tematici, oltre a nuove Sfide Allenatore live che si aggiornano settimanalmente e accompagnano l'evoluzione dell'evento.

Festival del calcio: nuovi eventi, ricompense e un percorso dedicato alle nazionali Il cuore dell'aggiornamento The World's Game è rappresentato dal Festival del calcio, un evento stagionale che accompagna l'arrivo dei Mondiali con una serie di contenuti pensati per rinnovare l'esperienza di FUT. L'evento introduce sfide, ricompense e meccaniche inedite che si intrecciano con le nazionali protagoniste del torneo. Con l'inizio dei Mondiali ci sono novità anche per Ultimate Team Uno degli elementi più significativi è l'introduzione dei Gettoni Festival del calcio, una valuta ottenibile esclusivamente giocando e che permette di accedere a un negozio dedicato, dove è possibile riscattare pacchetti, oggetti giocatore, Evoluzioni e contenuti estetici. La progressione è scandita da un limite settimanale, che incentiva un approccio costante, ma non eccessivamente esigente in termini di tempo e si affianca ai nuovi Gettoni FUT Champions, pensati per ampliare la varietà delle ricompense del weekend. Il Festival del calcio si articola anche attraverso Il viaggio delle nazioni, un percorso tematico che attraversa cinque continenti e propone oltre duecentocinquanta sfide ispirate alle selezioni partecipanti. Completare tutte le tappe non è solo un modo per accumulare premi, ma anche per ottenere una delle ricompense più prestigiose dell'evento: un Diego Armando Maradona con valutazione 97, disponibile in versione non scambiabile per chi porta a termine l'intero percorso. L'aggiornamento introduce inoltre più di cento nuovi oggetti giocatore, molti dei quali legati alle nazionali coinvolte nel torneo. Tra le aggiunte più rilevanti spiccano due nuove ICONE, Rivellino e Mario Kempes.

Pelé ICONA e ricompense speciali del Festival del calcio Tra i contenuti più attesi dell'aggiornamento The World's Game c'è senza dubbio l'arrivo di Pelé in versione ICONA Festival del calcio, distribuito gratuitamente a tutti i giocatori che accedono a FUT durante il periodo dell'evento. La carta gratuita di Pelé in versione ICONA Il regalo non si limita alla sola ICONA. Insieme a Pelé, EA distribuisce anche tre Evoluzioni "Scegli il tuo percorso", ciascuna dedicata a un ruolo o a uno stile di gioco diverso. Si parte scegliendo tra ATT con Tiro teso rasoterra+, COC/CC con Passaggio incisivo+ e AS/AD con Tiro di precisione+, con evoluzioni ispirate a partite chiave durante i suoi successi internazionali nel '70. Questo porterà il suo OVR a 96. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di ricompense speciali legate al Festival del calcio, che include anche premi ottenibili attraverso il Viaggio delle nazioni e le nuove valute introdotte con l'aggiornamento. Tra gli eventi in corso e in arrivo troviamo: Grandi del calcio : 19 giugno - 26 giugno 2026: Grandi del calcio celebra le leggende, introducendo due nuove ICONE, Mario Kempes e Rivellino, per onorare i grandi nomi che hanno definito epoche del gioco più bello del mondo.

: 19 giugno - 26 giugno 2026: Grandi del calcio celebra le leggende, introducendo due nuove ICONE, Mario Kempes e Rivellino, per onorare i grandi nomi che hanno definito epoche del gioco più bello del mondo. Cacciatori di gloria : 26 giugno - 10 luglio: Cacciatori di gloria introduce la personalizzazione degli Stili di gioco per oggetti giocatore selezionati, per un maggiore controllo sulla costruzione della rosa.

: 26 giugno - 10 luglio: Cacciatori di gloria introduce la personalizzazione degli Stili di gioco per oggetti giocatore selezionati, per un maggiore controllo sulla costruzione della rosa. Fenomeni : 10 luglio - 17 luglio: Fenomeni risalta la prossima generazione del calcio, mettendo in luce giovani giocatori e debuttanti che cercano di farsi notare sotto gli occhi del mondo.

: 10 luglio - 17 luglio: Fenomeni risalta la prossima generazione del calcio, mettendo in luce giovani giocatori e debuttanti che cercano di farsi notare sotto gli occhi del mondo. Stelle estive: 17 luglio - 24 luglio: Il finale del Festival del calcio culmina con una celebrazione dei momenti più importanti e dei migliori protagonisti.

Modifiche al gameplay e bilanciamenti legati all’aggiornamento L'arrivo del Festival del calcio porta con sé anche una serie di interventi mirati sul gameplay, pensati per rendere le partite più equilibrate e per correggere alcune dinamiche che, nel corso della stagione, erano diventate troppo dominanti. Il cambiamento più evidente riguarda il pressing, una delle meccaniche più discusse dalla community. Con l'aggiornamento, la pressione esercitata dall'IA nella metà campo difensiva è stata ridotta, così da evitare situazioni in cui le squadre controllate dal computer risultavano eccessivamente aggressive o difficili da superare. La marcatura resta comunque reattiva, ma diventa più graduale man mano che l'avversario si avvicina alla porta, con un comportamento più naturale e meno "a scatto". Nella metà campo offensiva, invece, il pressing rimane invariato, mantenendo l'intensità che caratterizza le fasi di recupero alto. Sette giochi perfetti per rivivere i mondiali di calcio EA è intervenuta anche sugli Stili di gioco, in particolare su Mastino e Intercetto. Nel caso di Mastino, i contrasti di spalla sono stati ridimensionati per evitare situazioni in cui il giocatore risultava troppo dominante nei duelli fisici. La riuscita dei contrasti ora dipende maggiormente dall'attributo Forza, rendendo l'interazione più credibile e meno automatica. È stata inoltre introdotta una logica che annulla i contrasti da dietro quando l'animazione risulta innaturale o troppo favorevole, così da ridurre episodi poco realistici. Per quanto riguarda Intercetto, l'aggiornamento introduce una novità interessante: i giocatori che superano una certa soglia nell'attributo Intercetti (90 o più) ottengono automaticamente animazioni avanzate simili a quelle garantite dallo stile, anche se non lo possiedono. È un modo per valorizzare maggiormente le statistiche individuali e per rendere più coerente il comportamento dei difensori più abili nella lettura delle traiettorie. L'aggiornamento The World's Game interviene anche sulla modalità Club, ampliando in modo significativo le possibilità di crescita e personalizzazione degli Archetipi. Il primo cambiamento riguarda il livello massimo raggiungibile, che passa da 90 a 95. Con il nuovo livello massimo arriva anche uno slot aggiuntivo per gli Stili di gioco personalizzabili: si passa da otto a nove, con l'ultimo che si sblocca proprio al livello 95. Anche gli Stili di gioco distintivi aumentano di numero, passando da tre a quattro. Il quarto stile può essere migliorato fino alla versione SG+ una volta raggiunto il livello massimo. L'aggiornamento interviene inoltre sugli attributi specifici degli Archetipi, ampliando il valore massimo raggiungibile per alcune statistiche chiave.