Halo: Campaign Evolved su PS5 richiede due account PlayStation Plus per lo split-screen locale

Su PS5, per poter accedere al multiplayer locale a schermo condiviso, è dunque necessario che entrambi i giocatori possiedano un proprio e differente account PlayStation Plus, oltre ad altrettanti account Microsoft a cui collegare l'account.

La possibilità di giocare la Campagna di Halo: Campaign Evolved in multiplayer locale con schermo condiviso è un elemento tradizionale che i fan apprezzano molto, ma la notizia che su PS5 siano necessari ben due account PlayStation Plus per potervi accedere sta scatenando notevoli polemiche.

Una richiesta eccessiva che genera polemiche

La richiesta di un account Microsoft è ormai uno standard piuttosto diffuso per i giochi Xbox su altre piattaforme, ma la questione qui si presenta alquanto strana in quanto vengono richiesti sostanzialmente due abbonamenti a PS Plus per poter giocare in locale su una stessa console con lo schermo condiviso.

Un frammento delle FAQ di Halo: Campaign Evolved

A questo si aggiunge l'ulteriore stranezza di una richiesta che normalmente è legata all'accesso al multiplayer online, mentre qui si parla di una modalità in locale e oltretutto legata alla Campagna, unico elemento presente nel nuovo remake che ha eliminato le varie componenti multiplayer.

La richiesta sembra effettivamente poco sensata e non è chiaro se derivi da Sony o da Halo Studios, vista la mancanza di riferimenti precedenti a situazioni simili. Considerando la polemica che sta già montando su internet è possibile che il team possa correggere la questione e modificare il requisito.

Quantomeno, potrebbe avere senso consentire l'uso di un account "ospite" per poter usare lo split-screen senza la necessità di avere due utenti diversi con altrettanti abbonamenti a PS Plus, che rappresenta un ostacolo importante all'uso della modalità in questione.

Sebbene forse il multiplayer cooperativo locale a schermo condiviso non risulti più un'opzione particolarmente popolare di questi tempi, si tratta di una caratteristica storica dei classici capitolo di Halo, a cui gli utenti sono particolarmente affezionati.

Nel frattempo, abbiamo visto un trailer e due video gameplay che hanno confermato la visuale in terza persona per Halo: Campaign Evolved, con il gioco che risulta essere il più prenotato su PlayStation Store in UK.