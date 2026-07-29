0

Halo: Campaign Evolved promosso da Digital Foundry su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S

Digital Foundry promuove Halo: Campaign Evolved su tutte le console, evidenziando un remake UE5 tecnicamente solido e sorprendentemente coerente da PS5 Pro a Xbox Series S.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/07/2026
Master Chief in Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Articoli News Video Immagini

Digital Foundry ha pubblicato la propria analisi di Halo: Campaign Evolved, approfondendo nel dettaglio come si comporta questo atteso remake del primo capitolo della serie, realizzato in Unreal Engine 5, sulle piattaforme di Sony e Microsoft. Il verdetto è positivo su tutte le console, dalla più corazzata PS5 Pro alla meno potente Xbox Series S.

Su PS5 e Xbox Series X l'esperienza è quasi identica, con due modalità: qualità a 30fps e prestazioni a 60fps. Entrambe sfruttano l'intero pacchetto tecnologico dell'UE5 (Nanite, VSM, Lumen con riflessi hardware e GI diffusa), e le differenze tra i due sistemi sono minime: qualche variazione nella gestione delle ombre, lievi discrepanze nella densità del dettaglio tessellato e una resa dell'immagine leggermente più pulita su PS5 nelle cutscene, dove la console Sony evita gli sporadici micro-scatti presenti su Xbox. Le risoluzioni interne misurate su Series X oscillano tra ~1224p (performance) e ~1440p (qualità), valori sostanzialmente in linea con PS5. Sul fronte fluidità, entrambe mantengono 30fps fissi in qualità e 60fps quasi sempre solidi in performance, con cali sporadici nelle scene più affollate.

L’esperienza su PS5 Pro e Xbox Series S

Per Digital Foundry, Xbox Series S sorprende per la capacità di mantenere le stesse tecnologie UE5 delle console maggiori, incluse le riflessioni Lumen hardware. Le differenze sono però più marcate sul piano visivo: vegetazione molto ridotta, animazioni del fogliame assenti in modalità performance, filtraggio delle texture più aggressivo e risoluzioni interne sensibilmente inferiori (circa 720p in performance e 800p in qualità). Nonostante ciò, la fluidità resta stabile e i tagli al comparto grafico non compromettono la direzione artistica, che rimane coerente con le versioni PS5 e Series X.

Infine, come prevedibile, PS5 Pro rappresenta la versione migliore. In modalità performance adotta le impostazioni della qualità del modello base, ma grazie al PSSR offre un'immagine più nitida e pulita, con meno artefatti e una resa complessiva superiore pur mantenendo risoluzioni interne simili (~1224p). Anche il frame-rate è più stabile rispetto a PS5. In modalità qualità, le impostazioni grafiche restano simili alla PS5, ma con risoluzioni interne più alte: una delle misurazioni di Digital Foundry passa da 1440p su PS5 a circa 1728p su Pro.

Halo: Campaign Evolved, la recensione: il modo migliore per (ri)scoprire il capolavoro Bungie Halo: Campaign Evolved, la recensione: il modo migliore per (ri)scoprire il capolavoro Bungie

In definitiva, Digital Foundry ritiene che Halo: Campaign Evolved sia un'esperienza di alto livello su tutte le piattaforme, dalla Series S alla PS5 Pro. Un remake visivamente eccellente, capace di sfruttare UE5 per ricreare l'atmosfera del classico del 2001 con una fedeltà moderna.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Halo: Campaign Evolved promosso da Digital Foundry su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S