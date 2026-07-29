Halo: Campaign Evolved promosso da Digital Foundry su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S

Su PS5 e Xbox Series X l'esperienza è quasi identica, con due modalità: qualità a 30fps e prestazioni a 60fp s. Entrambe sfruttano l'intero pacchetto tecnologico dell'UE5 (Nanite, VSM, Lumen con riflessi hardware e GI diffusa), e le differenze tra i due sistemi sono minime: qualche variazione nella gestione delle ombre, lievi discrepanze nella densità del dettaglio tessellato e una resa dell'immagine leggermente più pulita su PS5 nelle cutscene, dove la console Sony evita gli sporadici micro-scatti presenti su Xbox. Le risoluzioni interne misurate su Series X oscillano tra ~1224p (performance) e ~1440p (qualità), valori sostanzialmente in linea con PS5. Sul fronte fluidità, entrambe mantengono 30fps fissi in qualità e 60fps quasi sempre solidi in performance, con cali sporadici nelle scene più affollate.

Digital Foundry ha pubblicato la propria analisi di Halo: Campaign Evolved , approfondendo nel dettaglio come si comporta questo atteso remake del primo capitolo della serie, realizzato in Unreal Engine 5, sulle piattaforme di Sony e Microsoft. Il verdetto è positivo su tutte le console , dalla più corazzata PS5 Pro alla meno potente Xbox Series S.

L’esperienza su PS5 Pro e Xbox Series S

Per Digital Foundry, Xbox Series S sorprende per la capacità di mantenere le stesse tecnologie UE5 delle console maggiori, incluse le riflessioni Lumen hardware. Le differenze sono però più marcate sul piano visivo: vegetazione molto ridotta, animazioni del fogliame assenti in modalità performance, filtraggio delle texture più aggressivo e risoluzioni interne sensibilmente inferiori (circa 720p in performance e 800p in qualità). Nonostante ciò, la fluidità resta stabile e i tagli al comparto grafico non compromettono la direzione artistica, che rimane coerente con le versioni PS5 e Series X.

Infine, come prevedibile, PS5 Pro rappresenta la versione migliore. In modalità performance adotta le impostazioni della qualità del modello base, ma grazie al PSSR offre un'immagine più nitida e pulita, con meno artefatti e una resa complessiva superiore pur mantenendo risoluzioni interne simili (~1224p). Anche il frame-rate è più stabile rispetto a PS5. In modalità qualità, le impostazioni grafiche restano simili alla PS5, ma con risoluzioni interne più alte: una delle misurazioni di Digital Foundry passa da 1440p su PS5 a circa 1728p su Pro.

In definitiva, Digital Foundry ritiene che Halo: Campaign Evolved sia un'esperienza di alto livello su tutte le piattaforme, dalla Series S alla PS5 Pro. Un remake visivamente eccellente, capace di sfruttare UE5 per ricreare l'atmosfera del classico del 2001 con una fedeltà moderna.