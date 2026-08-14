Halo: Campaign Evolved sta per ricevere un nuovo aggiornamento che sistema cinque problemi

Pochi giorni dopo il lancio, prosegue ovviamente il supporto tecnico per Halo: Campaign Evolved, con Halo Studios a comunicare che il prossimo aggiornamento dovrebbe risolvere almeno cinque problemi rilevati in questo primo periodo, come riferito chiaramente dal nuovo messaggio.
Si parla di alcuni elementi specifici, verosimilmente i più importanti ma probabilmente non gli unici da discutere:
- Miglioramenti apportati al sergente Johnson per evitare blocchi nell'avanzamento della missione
- Ora è possibile stordire i Jakal in modo più affidabile mirando alle loro mani e ai loro piedi
- I Marines e i Flood Marines ora spareranno con i loro fucili d'assalto quando è attivato il "Magnified Skull"
- I giocatori possono ora disattivare l'aberrazione cromatica e la grana della pellicola
- Ulteriori miglioramenti alla stabilità su diverse piattaforme
Questo in base al messaggio riportato qui sotto, con il nuovo update che dovrebbe essere distribuito nel corso della prossima settimana.
Supporto tecnico a pieno regime
Come abbiamo visto, le prime stime di vendita sembrano non essere proprio esaltanti per Halo: Campaign Evolved, ma si tratta anche di vedere che obiettivo si era prefissata Microsoft con il remake del primo capitolo.
Il fatto che si tratti del secondo rifacimento di Combat Evolved ha probabilmente influito sul suo impatto, vista anche la diffusione della precedente Halo: The Master Chief Collection, ancora decisamente giocata da molti utenti.
Tra le motivazioni di un remake del genere c'era il tentativo di sfondare sul pubblico PlayStation, che però sembra non aver recepito più di tanto la novità della celebre serie sulla propria piattaforma, ma anche una questione tecnica.
Sotto diversi aspetti, si può pensare che Halo: Campaign Evolved abbia funzionato anche da banco di prova per l'utilizzo di Unreal Engine 5, che si prospetta come il nuovo motore grafico da utilizzare nella serie in questione.