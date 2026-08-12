Le vendite di Halo: Campaign Evolved sarebbero deludenti, su PS5 avrebbe venduto un sedicesimo di COD Black Ops 1 e 2

La suddivisione sarebbe piuttosto equilibrata: 42% su Xbox, 41% su PlayStation e 17% su Steam . Un fattore determinante sarebbe l'impatto di Game Pass . Il gioco è stato disponibile sin dal day one nel servizio, e secondo Allinea Analytics circa 2,1 milioni di utenti lo avrebbero provato tramite abbonamento, con 600.000 giocatori che hanno acquistato l'upgrade alla Premium Edition per accedere con cinque giorni di anticipo. Una dinamica che, secondo gli analisti, avrebbe inevitabilmente cannibalizzato le vendite tradizionali.

Secondo un nuovo report di Allinea Analytics, Halo: Campaign Evolved avrebbe registrato vendite inferiori alle aspettative . A due settimane dal lancio, il remake avrebbe totalizzato 1,2 milioni di copie vendute , per circa 67 milioni di dollari in ricavi.

Numeri bassi su Steam, mentre su PS5 pesa la concorrenza di Black Ops

Le performance più deboli sarebbero quelle su Steam, dove Campaign Evolved avrebbe venduto 232.000 copie. Il report attribuisce il risultato alla concorrenza interna con Halo: The Master Chief Collection, disponibile a un prezzo inferiore e spesso in forte sconto. Circa l'80% degli acquirenti avrebbe già giocato MCC, confermando che il titolo ha raggiunto soprattutto fan già fidelizzati. L'analisi delle recensioni evidenzia tre criticità: prezzo troppo alto, valore percepito limitato (assenza del multiplayer competitivo e missioni bonus poco apprezzate) e sovrapposizione con MCC, che offre più contenuti a un costo minore.

Su PS5, dove il gioco rappresenta il debutto storico del primo Halo su piattaforme PlayStation, le vendite sarebbero state altrettanto contenute: 544.000 copie, per un totale di 32 milioni di dollari. Un risultato inferiore a quello Xbox nonostante la base installata più ampia. Secondo Allinea Analytics, il pubblico PlayStation non sarebbe stato particolarmente "preparato" al ritorno di Halo, mentre il prezzo avrebbe ulteriormente frenato l'interesse.

Il dato più sorprendente riguarda però il confronto con le recenti conversioni per PS4 e PS5 di Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 (ufficialmente i due giochi più venduti sul PlayStation Store a luglio). Su PS5 i due sparatutto classe 2010 e 2012 avrebbero venduto oltre 12 milioni di copie complessive. Black Ops 2 avrebbe generato 351 milioni di dollari, mentre Black Ops 1 avrebbe superato i 121 milioni.

Secondo Allinea, i due porting avrebbero venduto oltre sedici volte più copie di Halo: Campaign Evolved su PS5. La differenza, spiegano gli analisti, è evidente: il multiplayer PvP, elemento assente nel remake di Halo. La maggior parte dei giocatori di Black Ops su PS5 non avrebbe nemmeno iniziato la campagna, confermando che l'appeal competitivo della serie rimane un fattore decisivo.