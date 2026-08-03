La stampa ha apprezzato Halo: Campaign Evolved, conferma un trailer

Tutti aspetti che abbiamo segnalato nella nostra recensione, parlando di un gameplay che non sembra invecchiato di un giorno ma anche delle incertezze che caratterizzano le versioni console, afflitte da qualche scatto di troppo.

Disponibile dallo scorso 28 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S , il gioco si pone appunto come il rifacimento del classico Xbox, ricostruito in Unreal Engine 5 e dotato di alcuni contenuti inediti che vanno ad arricchire ulteriormente l'esperienza.

Il trailer dei riconoscimenti per Halo: Campaign Evolved conferma che la stampa internazionale ha molto apprezzato il remake dello sparatutto firmato Bungie, accogliendolo con valutazioni decisamente positive.

È valsa la pena rinunciare all'esclusiva?

Se da un lato i voti di Halo: Campaign Evolved hanno premiato questo progetto, cosa che il trailer appunto riconferma, negli ultimi giorni sono sorti dubbi sulla natura stessa dell'operazione messa in piedi da Microsoft.

Sì, perché pare che Campaign Evolved non abbia sfondato su PS5, posizionandosi al ventottesimo posto fra i titoli più giocati dagli utenti americani nel giorno del lancio: un risultato tutt'altro che entusiasmante.

Può darsi dunque che la storica esclusiva sia stata infranta inutilmente, e che su PlayStation non ci sia davvero un ampio pubblico in attesa di poter mettere le mani su Halo.