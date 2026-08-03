La stampa ha apprezzato Halo: Campaign Evolved, conferma un trailer

Il trailer dei riconoscimenti per Halo: Campaign Evolved conferma che la stampa internazionale ha molto apprezzato il remake dello sparatutto firmato Bungie, accogliendolo con valutazioni decisamente positive.
Nelle sequenze del video le citazioni a effetto si sprecano, fino al culmine rappresentato da un quote di Polygon che definisce Campaign Evolved "uno dei migliori remake mai realizzati", esprimendo un concetto simile a quello di Digital Foundry per quanto concerne gli aspetti tecnici di questa operazione.
Disponibile dallo scorso 28 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il gioco si pone appunto come il rifacimento del classico Xbox, ricostruito in Unreal Engine 5 e dotato di alcuni contenuti inediti che vanno ad arricchire ulteriormente l'esperienza.
Tutti aspetti che abbiamo segnalato nella nostra recensione, parlando di un gameplay che non sembra invecchiato di un giorno ma anche delle incertezze che caratterizzano le versioni console, afflitte da qualche scatto di troppo.
È valsa la pena rinunciare all'esclusiva?
Se da un lato i voti di Halo: Campaign Evolved hanno premiato questo progetto, cosa che il trailer appunto riconferma, negli ultimi giorni sono sorti dubbi sulla natura stessa dell'operazione messa in piedi da Microsoft.
Sì, perché pare che Campaign Evolved non abbia sfondato su PS5, posizionandosi al ventottesimo posto fra i titoli più giocati dagli utenti americani nel giorno del lancio: un risultato tutt'altro che entusiasmante.
Può darsi dunque che la storica esclusiva sia stata infranta inutilmente, e che su PlayStation non ci sia davvero un ampio pubblico in attesa di poter mettere le mani su Halo.