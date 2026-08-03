My Hero Academia: All's Justice è stato annunciato per Nintendo Switch 2, con trailer e data di uscita

Ogni partita di My Hero Academia: United Survival sarà diversa dalla precedente grazie a un sistema di progressione in stile roguelite che consente di ottenere potenziamenti sempre nuovi e creare combinazioni di abilità uniche.

My Hero Academia: United Survival ha una data di uscita ufficiale : il nuovo tie-in basato sull'opera di Kohei Horikoshi sarà disponibile gratuitamente su App Store e Google Play a partire dal 6 agosto , dunque fra pochi giorni.

Un nuovo genere

Di recente Steam ha creato tanti nuovi tag per i videogiochi e Vampire Survivors è diventato un "Bullet Heaven", ma non c'è dubbio che il fenomeno sviluppato da poncle abbia dato vita a un vero e proprio filone.

La formula ideata dall'italiano Luca Galante porta sullo schermo un'azione frenetica e spettacolare, dal ritmo sostenuto, che si presta a diversi contesti e rappresentazioni, come dimostra appunto questo progetto.

Potrete scaricare gratuitamente My Hero Academia: United Survival dal 6 agosto tramite App Store o Google Play.