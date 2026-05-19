1

Steam ha creato tanti nuovi tag per i videogiochi e Vampire Survivors è diventato un "Bullet Heaven"

Valve ha svelato di aver aggiornato la propria lista di tag all'interno di Steam, usati per identificare meglio i giochi. Tra le novità vi è la categoria "Bullet Heaven", che denomina i giochi in stile Vampire Survivors.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/05/2026
Uno steam controller, uno schermo e una steam machine in versione cartoon

Steam è sempre in mutamento e ora una delle novità più recenti è l'aggiornamento dei tag usati per identificare meglio i videogiochi.

Valve ha svelato di aver rimosso 28 tag e aggiunto altri 17, accorpando o aggiornando altri tag. Valve ha dichiarato che le modifiche sono state apportate "con l'obiettivo di aiutare i giocatori a identificare i giochi che meglio si adattano ai loro interessi e per aiutare Steam a generare raccomandazioni più appropriate."

Cosa è cambiato coi tag di Steam

"I tag aiutano gli sviluppatori a descrivere meglio i loro titoli ai giocatori, ma aiutano anche Steam a capire di che tipo di gioco si tratti e a mostrarlo di conseguenza agli utenti tramite le raccomandazioni," ha scritto l'azienda in un post sul blog.

Questp è chiaramente un Bullet Heaven
Questp è chiaramente un Bullet Heaven

"I tag sono anche le fondamenta su cui sono costruiti gli hub del negozio, permettendo ai giocatori di trovare tutti i giochi contrassegnati con il loro genere, tema, stile preferito o altro contesto rilevante. I tag possono essere applicati a un gioco dallo sviluppatore, dai giocatori con account non limitati e anche dai moderatori di Steam."

Forza Horizon 6 è il gioco di guida più popolare di sempre su Steam Forza Horizon 6 è il gioco di guida più popolare di sempre su Steam

"Ciò significa che i tag di un gioco possono cambiare nel tempo man mano che più clienti giocano e contribuiscono con la loro prospettiva su quali siano i tag più rilevanti per ogni titolo. Nel corso del tempo, cambiano anche i tipi di giochi esistenti e il modo in cui i clienti li percepiscono - quindi oggi presentiamo una lista di modifiche al nostro attuale set di tag."

Ecco i tag che sono stati aggiunti e la loro spiegazione ufficiale:

  • Bullet Heaven - L'opposto del Bullet Hell; ci si concentra sui potenziamenti mentre si attaccano automaticamente orde di nemici.
  • Desktop Companion - Giochi che utilizzano solo una parte dello schermo e ti tengono compagnia mentre fai altro.
  • Organizing - Riordina, libera spazio o spacchetta, posizionando con cura gli oggetti in spazi virtuali.
  • Cleaning - Rimozione appagante di sporco e fuliggine dagli oggetti.
  • Decorating - Posizionamento creativo di mobili e altri oggetti.
  • Wuxia - Avventura fantasy storica caratterizzata da arti marziali, sette rivali e qi interiore.
  • Xianxia - Avventura fantasy incentrata sulla coltivazione di poteri soprannaturali e forza.
  • Falling Blocks - Organizzazione, rotazione e posizionamento di blocchi che cadono dall'alto.
  • Espionage - Spionaggio o recupero segreto di informazioni preziose.
  • Samurai - Guerrieri giapponesi noti soprattutto per katane, lealtà e autodisciplina.
  • Zoo - Prendersi cura di e mettere in mostra un parco pieno di animali selvatici.
  • Wolves - Conosciuti anche come Canis Lupus.
  • Capybaras - La specie di roditori più grande e probabilmente più adorabile.
  • Animals - Carini e pelosi, oppure grandi e terrificanti e tutto ciò che sta nel mezzo.
  • Cult - Piccoli gruppi con una devozione estrema verso una persona, una cosa o un credo.
  • Poker - Pesca, punta e bluffa.
  • Language Learning - Apprendimento e insegnamento di nuove lingue.

Ecco i tag che sono stati invece rimossi:

  • 3D Vision
  • Ambient
  • America
  • Blood
  • Crowdfunded
  • Cult Classic
  • Documentary
  • Drama
  • Dungeons & Dragons
  • Electronic
  • Experience
  • Feature Film
  • Foreign
  • GameMaker
  • Games Workshop
  • Illuminati
  • Kickstarter
  • LEGO
  • Masterpiece
  • Mature
  • Movie
  • Narration
  • NSFW
  • Roguevania
  • RPGMaker
  • Warhammer 40K
  • Web Publishing
  • Well-Written

Ricordiamo infine che Steam ha dato il via al Festival dei Mari con tanti i giochi PC in offerta.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Valve #Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Steam ha creato tanti nuovi tag per i videogiochi e Vampire Survivors è diventato un "Bullet Heaven"