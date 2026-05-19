Steam ha creato tanti nuovi tag per i videogiochi e Vampire Survivors è diventato un "Bullet Heaven"

Steam è sempre in mutamento e ora una delle novità più recenti è l'aggiornamento dei tag usati per identificare meglio i videogiochi.
Valve ha svelato di aver rimosso 28 tag e aggiunto altri 17, accorpando o aggiornando altri tag. Valve ha dichiarato che le modifiche sono state apportate "con l'obiettivo di aiutare i giocatori a identificare i giochi che meglio si adattano ai loro interessi e per aiutare Steam a generare raccomandazioni più appropriate."
Cosa è cambiato coi tag di Steam
"I tag aiutano gli sviluppatori a descrivere meglio i loro titoli ai giocatori, ma aiutano anche Steam a capire di che tipo di gioco si tratti e a mostrarlo di conseguenza agli utenti tramite le raccomandazioni," ha scritto l'azienda in un post sul blog.
"I tag sono anche le fondamenta su cui sono costruiti gli hub del negozio, permettendo ai giocatori di trovare tutti i giochi contrassegnati con il loro genere, tema, stile preferito o altro contesto rilevante. I tag possono essere applicati a un gioco dallo sviluppatore, dai giocatori con account non limitati e anche dai moderatori di Steam."
"Ciò significa che i tag di un gioco possono cambiare nel tempo man mano che più clienti giocano e contribuiscono con la loro prospettiva su quali siano i tag più rilevanti per ogni titolo. Nel corso del tempo, cambiano anche i tipi di giochi esistenti e il modo in cui i clienti li percepiscono - quindi oggi presentiamo una lista di modifiche al nostro attuale set di tag."
Ecco i tag che sono stati aggiunti e la loro spiegazione ufficiale:
- Bullet Heaven - L'opposto del Bullet Hell; ci si concentra sui potenziamenti mentre si attaccano automaticamente orde di nemici.
- Desktop Companion - Giochi che utilizzano solo una parte dello schermo e ti tengono compagnia mentre fai altro.
- Organizing - Riordina, libera spazio o spacchetta, posizionando con cura gli oggetti in spazi virtuali.
- Cleaning - Rimozione appagante di sporco e fuliggine dagli oggetti.
- Decorating - Posizionamento creativo di mobili e altri oggetti.
- Wuxia - Avventura fantasy storica caratterizzata da arti marziali, sette rivali e qi interiore.
- Xianxia - Avventura fantasy incentrata sulla coltivazione di poteri soprannaturali e forza.
- Falling Blocks - Organizzazione, rotazione e posizionamento di blocchi che cadono dall'alto.
- Espionage - Spionaggio o recupero segreto di informazioni preziose.
- Samurai - Guerrieri giapponesi noti soprattutto per katane, lealtà e autodisciplina.
- Zoo - Prendersi cura di e mettere in mostra un parco pieno di animali selvatici.
- Wolves - Conosciuti anche come Canis Lupus.
- Capybaras - La specie di roditori più grande e probabilmente più adorabile.
- Animals - Carini e pelosi, oppure grandi e terrificanti e tutto ciò che sta nel mezzo.
- Cult - Piccoli gruppi con una devozione estrema verso una persona, una cosa o un credo.
- Poker - Pesca, punta e bluffa.
- Language Learning - Apprendimento e insegnamento di nuove lingue.
Ecco i tag che sono stati invece rimossi:
- 3D Vision
- Ambient
- America
- Blood
- Crowdfunded
- Cult Classic
- Documentary
- Drama
- Dungeons & Dragons
- Electronic
- Experience
- Feature Film
- Foreign
- GameMaker
- Games Workshop
- Illuminati
- Kickstarter
- LEGO
- Masterpiece
- Mature
- Movie
- Narration
- NSFW
- Roguevania
- RPGMaker
- Warhammer 40K
- Web Publishing
- Well-Written
Ricordiamo infine che Steam ha dato il via al Festival dei Mari con tanti i giochi PC in offerta.
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