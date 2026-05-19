Steam ha creato tanti nuovi tag per i videogiochi e Vampire Survivors è diventato un "Bullet Heaven"

Steam è sempre in mutamento e ora una delle novità più recenti è l'aggiornamento dei tag usati per identificare meglio i videogiochi.

Valve ha svelato di aver rimosso 28 tag e aggiunto altri 17, accorpando o aggiornando altri tag. Valve ha dichiarato che le modifiche sono state apportate "con l'obiettivo di aiutare i giocatori a identificare i giochi che meglio si adattano ai loro interessi e per aiutare Steam a generare raccomandazioni più appropriate."