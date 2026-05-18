Steam dà il via al Festival dei Mari, tanti i giochi PC in offerta

Su Steam è cominciato il Festival dei Mari, una nuova promozione valida fino al 25 maggio che vede offerte su tanti giochi per PC a tema marittimo e sconti davvero interessanti, che arrivano anche al 90%.
È il caso di Skull and Bones, l'avventura a base di pirati prodotta da Ubisoft, che può essere vostra per appena 2,99€ anziché 29,99€: se eravate anche un minimo curiosi di provare questa esperienza, non perdete questa occasione.
Il grande successo di Subnautica 2 ha spinto gli autori della serie a mettere in promozione sia Subnautica che Subnautica: Below Zero: il primo viene via a 7,49€ anziché 29,99€, il secondo ugualmente a 7,49€ anziché 29,99€.
Fra i titoli più recenti in offerta c'è anche il simpaticissimo Darwin's Paradox!, disponibile durante il Festival dei Mari a 18,74€ anziché 24,99€, con una riduzione pari dunque al 25%.
Altri giochi in offerta
Avete letto la nostra recensione di WILL: Follow the Light? L'avventura sviluppata da TomorrowHead Studio si muove fra luci e ombre, come suggerisce il titolo, ma con uno sconto del 20% potrebbe rientrare nei vostri piani: viene via a 19,99€ anziché 24,99€.
A proposito di luci e ombre, rientra nella lista dei giochi in offerta anche Still Wakes the Deep, l'horror lovecraftiano di The Chinese Room, disponibile fino al 25 maggio a 8,74€ anziché 34,99€ per un risparmio pari al 75%.
Potete controllare la lista completa delle promozioni visitando la pagina del Festival dei Mari su Steam.
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