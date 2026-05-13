Scoperto uno strano easter egg di Steam Controller: "grida" se cade da una certa altezza

Altra cosa peculiare è il fatto che il "grido" non proviene da uno speaker interno, perché lo Steam Controller non ne ha: viene eseguito dal sistema di vibrazione aptico , che a certe frequenze è in grado di replicare dei suoni.

Alcuni dei primi utenti in grado di utilizzare il controller hanno scoperto questa particolare caratteristica, che non viene riferita da nessuna fonte ufficiale e rappresenta a tutti gli effetti un easter egg nascosto, che immaginiamo possa aver destato una notevole sorpresa durante la prima scoperta.

Un easter egg storico del cinema

Se volete provare, ovviamente consigliamo di far cadere lo Steam Controller su dei cuscini o comunque qualcosa di morbido che possa attutire la caduta, anche perché è necessario che questa sia di circa un metro.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In base a quanto riferito, sembra che il grido in questione venga effettuato ogni 5-6 cadute, dunque non è possibile sentirlo sempre, e mentre si utilizza la modalità Big Picture di Steam.

Il Wilhelm Scream è un easter egg storico nel cinema: si tratta di un effetto audio stock utilizzato normalmente dagli addetti al sonoro dei film, che risale al 1951, quando venne utilizzato per la prima volta in Tamburi Lontani.

Il grido, particolarmente acuto, è stato più volte riutilizzato e inserito volontariamente come easter egg in oltre 140 film e anche in svariati videogiochi, e a quanto pare ora anche in una periferica, ovvero lo Steam Controller.

Il nuovo controller di Steam è stato messo in vendita prima il 4 maggio, andando esaurito in poche ore, poi con una nuova mandata questa settimana, attraverso un sistema di prenotazione che dovrebbe cercare di limitare frustrazioni e bagarini, che si sono alquanto scatenati vista la richiesta e la scarsità di disponibilità dello Steam Controller.