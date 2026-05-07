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Steam Controller: al via domani le prenotazioni, Valve vuole limitare frustrazioni e bagarini

Valve ha annunciato che da domani introdurrà un sistema di prenotazioni per acquistare lo Steam Controller, in modo da rendere più semplice l'esperienza d'acquisto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/05/2026
Steam Controller

Con un messaggio pubblicato su Steam, Valve ha annunciato che a partire dalle 19:00 di domani, venerdì 8 maggio, verrà introdotto un nuovo sistema di prenotazioni per lo Steam Controller, pensato per migliorare l'esperienza d'acquisto e ridurre al minimo le frustrazioni degli utenti.

La periferica, lanciata lo scorso 4 maggio, è infatti andata esaurita in circa mezz'ora, lasciando molti giocatori a mani vuote mentre i bagarini hanno subito approfittato della situazione, rivendendo il controller su eBay e altri siti a prezzi raddoppiati o addirittura triplicati rispetto ai 99 euro ufficiali.

Regole e requisiti

"A partire dall'8 maggio alle 19:00 apriremo una coda di prenotazione per Steam Controller. Una volta effettuata la prenotazione, il tuo posto in coda verrà mantenuto", spiega Valve. "Quando il prodotto tornerà disponibile, le e-mail per completare l'ordine verranno inviate nello stesso ordine delle prenotazioni."

Le prenotazioni saranno limitate a un solo Steam Controller per utente, e chi riceverà l'e-mail avrà tre giorni di tempo per finalizzare l'acquisto. Inoltre, per limitare ulteriormente il bagarinaggio, l'account dovrà essere in regola e aver effettuato almeno un acquisto su Steam prima del 27 aprile 2027. Chi ha già comprato il controller non potrà ordinarne un secondo, almeno per ora.

Steam Controller è il prodotto più venduto nella classifica Steam Steam Controller è il prodotto più venduto nella classifica Steam

Valve ha infine chiarito che i tempi di rifornimento varieranno da regione a regione: le prime prenotazioni verranno evase la prossima settimana negli Stati Uniti e in Canada, mentre Regno Unito, Unione Europea e Australia dovranno attendere qualche settimana in più.

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