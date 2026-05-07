Steam Controller: al via domani le prenotazioni, Valve vuole limitare frustrazioni e bagarini

La periferica, lanciata lo scorso 4 maggio, è infatti andata esaurita in circa mezz'ora , lasciando molti giocatori a mani vuote mentre i bagarini hanno subito approfittato della situazione , rivendendo il controller su eBay e altri siti a prezzi raddoppiati o addirittura triplicati rispetto ai 99 euro ufficiali.

Con un messaggio pubblicato su Steam, Valve ha annunciato che a partire dalle 19:00 di domani, venerdì 8 maggio , verrà introdotto un nuovo sistema di prenotazioni per lo Steam Controller , pensato per migliorare l'esperienza d'acquisto e ridurre al minimo le frustrazioni degli utenti.

Regole e requisiti

"A partire dall'8 maggio alle 19:00 apriremo una coda di prenotazione per Steam Controller. Una volta effettuata la prenotazione, il tuo posto in coda verrà mantenuto", spiega Valve. "Quando il prodotto tornerà disponibile, le e-mail per completare l'ordine verranno inviate nello stesso ordine delle prenotazioni."

Le prenotazioni saranno limitate a un solo Steam Controller per utente, e chi riceverà l'e-mail avrà tre giorni di tempo per finalizzare l'acquisto. Inoltre, per limitare ulteriormente il bagarinaggio, l'account dovrà essere in regola e aver effettuato almeno un acquisto su Steam prima del 27 aprile 2027. Chi ha già comprato il controller non potrà ordinarne un secondo, almeno per ora.

Valve ha infine chiarito che i tempi di rifornimento varieranno da regione a regione: le prime prenotazioni verranno evase la prossima settimana negli Stati Uniti e in Canada, mentre Regno Unito, Unione Europea e Australia dovranno attendere qualche settimana in più.