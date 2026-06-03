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007 First Light batte Forza Horizon 6 e domina la classifica Steam

007 First Light ha superato al debutto Forza Horizon 6, conquistando la vetta della classifica Steam: vediamo la top 10 completa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/06/2026
James Bond in 007 First Light

007 First Light ha battuto Forza Horizon 6, piazzandosi subito in testa alla classifica Steam: un risultato prevedibile, considerando il grande successo che il tie-in firmato IO Interactive sta riscuotendo in tutto il mondo.

Subnautica 2 perde invece qualche colpo, passando dalla seconda alla sesta posizione e lasciando spazio al ritorno di Steam Deck, l'handheld Valve che evidentemente è tornato disponibile per la vendita in quantità adeguate, superando la crisi delle ultime settimane.

  1. 007 First Light
  2. Forza Horizon 6
  3. Steam Deck
  4. Paralives
  5. Path of Exile 2
  6. Subnautica 2
  7. LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
  8. Mina the Hollower
  9. Grand Theft Auto V Enhanced
  10. Warhammer 40.000: Space Marine 2
007 First Light domina la classifica UK, è il secondo miglior lancio dell'anno sul mercato fisico 007 First Light domina la classifica UK, è il secondo miglior lancio dell'anno sul mercato fisico

Dicevamo del grande successo di 007 First Light, confermato anche dalle vendite totalizzate dal gioco nel Regno Unito: è stato il secondo miglior lancio dell'anno per quanto concerne il mercato retail.

Il resto della classifica

In quarta posizione troviamo Paralives, che ha venduto tantissimo già nelle prime otto ore e sembra avere tutte le carte in regola per diventare il nuovo fenomeno di Steam, forte anche di un progetto solido e mosso da convinzioni che gli utenti stanno apprezzando moltissimo.

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Continuano infine a macinare ottimi numeri sia LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro che Mina the Hollower, che si trovano rispettivamente al settimo e all'ottavo posto della top 10.

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#Steam #Classifica
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