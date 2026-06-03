007 First Light batte Forza Horizon 6 e domina la classifica Steam

007 First Light ha battuto Forza Horizon 6, piazzandosi subito in testa alla classifica Steam: un risultato prevedibile, considerando il grande successo che il tie-in firmato IO Interactive sta riscuotendo in tutto il mondo.
Subnautica 2 perde invece qualche colpo, passando dalla seconda alla sesta posizione e lasciando spazio al ritorno di Steam Deck, l'handheld Valve che evidentemente è tornato disponibile per la vendita in quantità adeguate, superando la crisi delle ultime settimane.
- 007 First Light
- Forza Horizon 6
- Steam Deck
- Paralives
- Path of Exile 2
- Subnautica 2
- LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
- Mina the Hollower
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Warhammer 40.000: Space Marine 2
Dicevamo del grande successo di 007 First Light, confermato anche dalle vendite totalizzate dal gioco nel Regno Unito: è stato il secondo miglior lancio dell'anno per quanto concerne il mercato retail.
Il resto della classifica
In quarta posizione troviamo Paralives, che ha venduto tantissimo già nelle prime otto ore e sembra avere tutte le carte in regola per diventare il nuovo fenomeno di Steam, forte anche di un progetto solido e mosso da convinzioni che gli utenti stanno apprezzando moltissimo.
Continuano infine a macinare ottimi numeri sia LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro che Mina the Hollower, che si trovano rispettivamente al settimo e all'ottavo posto della top 10.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.