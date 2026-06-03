007 First Light batte Forza Horizon 6 e domina la classifica Steam

Subnautica 2 perde invece qualche colpo , passando dalla seconda alla sesta posizione e lasciando spazio al ritorno di Steam Deck, l'handheld Valve che evidentemente è tornato disponibile per la vendita in quantità adeguate, superando la crisi delle ultime settimane.

007 First Light ha battuto Forza Horizon 6 , piazzandosi subito in testa alla classifica Steam : un risultato prevedibile, considerando il grande successo che il tie-in firmato IO Interactive sta riscuotendo in tutto il mondo.

Il resto della classifica

In quarta posizione troviamo Paralives, che ha venduto tantissimo già nelle prime otto ore e sembra avere tutte le carte in regola per diventare il nuovo fenomeno di Steam, forte anche di un progetto solido e mosso da convinzioni che gli utenti stanno apprezzando moltissimo.

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Continuano infine a macinare ottimi numeri sia LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro che Mina the Hollower, che si trovano rispettivamente al settimo e all'ottavo posto della top 10.