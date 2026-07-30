Steam Machine ha ricevuto il supporto ad AMD FSR 4.1 grazie a Valve

Valve ha introdotto il supporto ad AMD FSR 4.1 su Steam Machine, tenendo dunque fede alla promessa fatta alcune settimane fa: la sofisticata tecnologia di upscaling è ora disponibile attraverso il ramo Proton Experimental ed è possibile sfruttarla nei giochi compatibili.

Per il momento il supporto si trova ancora in fase sperimentale, essendo appunto limitato al layer di compatibilità di Proton Experimental, pensato per l'esecuzione di giochi Windows su SteamOS; e proprio per questo motivo potrebbero verificarsi bug o comportamenti inattesi, ha spiegato Valve.

L'implementazione funziona in modo analogo a quella disponibile su Windows: Proton aggiorna automaticamente i giochi a FSR 4.1, ma solo se questi supportano già FSR 3.1 o una versione successiva. I titoli basati su versioni precedenti della tecnologia AMD non potranno quindi beneficiare del più recente sistema di upscaling.

Come annunciato alcune settimane fa, il supporto a FSR 4.1 nasce dalla collaborazione fra Valve e AMD, che ha consentito di portare questa tecnologia su di un'architettura meno sofisticata rispetto a RDNA 4.