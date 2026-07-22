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Classifica Steam, Palworld batte Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Il successo di Palworld non si ferma: il gioco sviluppato da Pockerpair ha superato Assassin's Creed: Black Flag Resynced nella classifica Steam, con Meccha Chameleon terzo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/07/2026
Uno dei personaggi di Palworld

Palworld ha superato Assassin's Creed: Black Flag Resynced nella classifica Steam, guadagnando la prima posizione grazie allo straordinario successo del lancio della versione 1.0, con le sue tante novità e gli aggiornamenti.

Il brillante remake del gioco Ubisoft scende dunque in seconda posizione ma continua a macinare numeri importanti, mentre il fenomeno Meccha Chameleon guadagna terreno e raggiunge il terzo posto della top 10, subito davanti alle vendite di Steam Deck.

  1. Palworld
  2. Assassin's Creed: Black Flag Resynced
  3. Meccha Chameleon
  4. Steam Deck
  5. Dead by Daylight
  6. The Mound: Omen of Cthulhu
  7. Grand Theft Auto V Enhanced
  8. EA Sports FC 26
  9. Forza Horizon 6
  10. Halo: Campaign Evolved
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La top five viene completata dal ritorno di Dead by Daylight, ma subito dopo c'è una new entry: si tratta di The Mound: Omen of Cthulhu, l'horror di ispirazione lovecraftiana sviluppato da ACE Team.

Intanto, Halo incombe

Halo: Campaign Evolved è entrato in fase gold alcuni giorni fa e uscirà dunque senza ritardi il prossimo 28 luglio, anche su Steam: lo vediamo oggi in decima posizione, spinto unicamente dalle prenotazioni, ma la settimana prossima potrebbe conquistare la vetta.

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Certo, molto dipende da quanto inciderà il fattore Game Pass sui numeri di questo remake, che tuttavia vanta una lunga tradizione anche su PC e difficilmente lascerà gli appassionati indifferenti.

#Steam #Classifica
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