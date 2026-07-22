Classifica Steam, Palworld batte Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Palworld ha superato Assassin's Creed: Black Flag Resynced nella classifica Steam, guadagnando la prima posizione grazie allo straordinario successo del lancio della versione 1.0, con le sue tante novità e gli aggiornamenti.
Il brillante remake del gioco Ubisoft scende dunque in seconda posizione ma continua a macinare numeri importanti, mentre il fenomeno Meccha Chameleon guadagna terreno e raggiunge il terzo posto della top 10, subito davanti alle vendite di Steam Deck.
- Palworld
- Assassin's Creed: Black Flag Resynced
- Meccha Chameleon
- Steam Deck
- Dead by Daylight
- The Mound: Omen of Cthulhu
- Grand Theft Auto V Enhanced
- EA Sports FC 26
- Forza Horizon 6
- Halo: Campaign Evolved
La top five viene completata dal ritorno di Dead by Daylight, ma subito dopo c'è una new entry: si tratta di The Mound: Omen of Cthulhu, l'horror di ispirazione lovecraftiana sviluppato da ACE Team.
Intanto, Halo incombe
Halo: Campaign Evolved è entrato in fase gold alcuni giorni fa e uscirà dunque senza ritardi il prossimo 28 luglio, anche su Steam: lo vediamo oggi in decima posizione, spinto unicamente dalle prenotazioni, ma la settimana prossima potrebbe conquistare la vetta.
Certo, molto dipende da quanto inciderà il fattore Game Pass sui numeri di questo remake, che tuttavia vanta una lunga tradizione anche su PC e difficilmente lascerà gli appassionati indifferenti.