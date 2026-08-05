Su Steam è disponibile il Festival Cyberpunk, con tanti giochi PC in offerta

Valve di recente ha dato il via su Steam al Festival Cyberpunk, che raccoglie numerosi sconti dedicati ai giochi con ambientazione futuristica e cyberpunk. La selezione è ampia, e alcune offerte risultano particolarmente interessanti.
Come prevedibile, tra le promozioni non manca Cyberpunk 2077: il GDR di CD Projekt è disponibile a 17,99 euro, con uno sconto del 70% rispetto ai 59,99 euro di listino. In saldo anche l'espansione Phantom Liberty, anch'essa proposta a 17,99 euro. Chi desidera acquistare tutto in un'unica soluzione può optare per la Ultimate Edition, ora a 33,10 euro, risparmiando qualche euro sul totale.
Altre promozioni in evidenza
Proseguendo con le offerte, segnaliamo The Ascent, il GDR sparatutto di Neon Giant, ora disponibile a 7,49 euro (-75%). Molto invitante anche RoboCop: Rogue City, proposto a soli 3,99 euro, mentre l'avventura standalone RoboCop: Unfinished Business scende a 11,99 euro (-60%).
Tra le promozioni attive segnaliamo anche Dead as Disco a 19,03 euro (-20%), X4 Foundations a 9,99 euro (-80%), Ninja Gaiden 4 a 41,99 euro (-40%), Bomb Rush Cyberfunk a 15,99 euro (-60%) e BlazBlue Entropy Effect a 11,70 euro (-40%).
Tutte le promozioni del Festival Cyberpunk di Steam saranno attive fino alle 19:00 del 10 agosto. Se siete interessati trovate la pagina dedicata a questo indirizzo.