Su Steam è disponibile il Festival Cyberpunk, con tanti giochi PC in offerta

Valve di recente ha dato il via su Steam al Festival Cyberpunk, che raccoglie numerosi sconti dedicati ai giochi con ambientazione futuristica e cyberpunk. La selezione è ampia, e alcune offerte risultano particolarmente interessanti.

Come prevedibile, tra le promozioni non manca Cyberpunk 2077: il GDR di CD Projekt è disponibile a 17,99 euro, con uno sconto del 70% rispetto ai 59,99 euro di listino. In saldo anche l'espansione Phantom Liberty, anch'essa proposta a 17,99 euro. Chi desidera acquistare tutto in un'unica soluzione può optare per la Ultimate Edition, ora a 33,10 euro, risparmiando qualche euro sul totale.