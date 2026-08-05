Il monitor KTC da 34" curvo con refresh rate da 165Hz è in promo su AlieExpress: applica il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del monitor curvo targato KTC tramite coupon dedicato: il codice è ITAFF30 con cui si ottiene uno sconto di 30€ per un prezzo finale di 236,39€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra l'8 e il 13 agosto.

Il KTC H34S18S è un monitor da gioco ultrawide da 34 pollici progettato per offrire un'esperienza immersiva sia durante il gaming sia nelle attività di produttività. Il pannello con risoluzione WQHD 3440 x 1440 pixel.