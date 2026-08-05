Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 è in promo su Amazon, è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2. L'offerta prevede uno sconto attivo del 31% per un costo finale di 44,99€ (poco più di 2€ rispetto al minimo storico). Acquistalo dal banner qui sotto, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 porta l'esperienza di vita sull'isola verso una nuova generazione, introducendo miglioramenti grafici e nuove funzionalità pensate per rendere ancora più coinvolgente la creatività dei giocatori.

Grazie alla maggiore potenza della nuova console, il titolo offre una qualità visiva migliorata con una risoluzione che arriva fino al 4K in modalità TV, mentre in modalità portatile raggiunge i 1080p.