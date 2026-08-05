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Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 è in promo su Amazon, è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   05/08/2026
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing: New Horizons
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2. L'offerta prevede uno sconto attivo del 31% per un costo finale di 44,99€ (poco più di 2€ rispetto al minimo storico). Acquistalo dal banner qui sotto, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 porta l'esperienza di vita sull'isola verso una nuova generazione, introducendo miglioramenti grafici e nuove funzionalità pensate per rendere ancora più coinvolgente la creatività dei giocatori.

Grazie alla maggiore potenza della nuova console, il titolo offre una qualità visiva migliorata con una risoluzione che arriva fino al 4K in modalità TV, mentre in modalità portatile raggiunge i 1080p.

Ulteriori dettagli sul gioco

Una delle principali novità riguarda i nuovi comandi in stile mouse, progettati per offrire maggiore precisione nelle attività creative. Questa funzione permette di decorare, personalizzare gli ambienti e gestire gli elementi dell'isola in modo ancora più intuitivo, ampliando le possibilità di espressione dei giocatori.

Tra le aggiunte troviamo anche il megafono disponibile presso la Bottega di Nook, uno strumento che sfrutta il microfono integrato della console per chiamare gli abitanti dell'isola e interagire con gli amici in modo più naturale.

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L'esperienza multiplayer viene inoltre potenziata: sarà possibile giocare con un massimo di 12 utenti online oppure con fino a 8 giocatori tramite connessione wireless locale. Qui la nostra recensione.

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