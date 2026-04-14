Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto l'aggiornamento 3.0.2 con sorprese per il 25° anniversario

A distanza di 6 anni dalla sua uscita, Animal Crossing: New Horizons continua ad evolversi e ha ricevuto nelle ore scorse l'aggiornamento 3.0.2, che introduce diverse novità nella celebre simulazione di vita per Nintendo Switch e Switch 2.
Si celebra in questo periodo il 25° anniversario della serie, e uno dei nuovi elementi introdotti è proprio un oggetto celebrativo per questa occasione, mentre per il resto si tratta soprattutto di modifiche e miglioramenti vari che caratterizzano un update di tipo principalmente correttivo.
Sul fronte dei contenuti, la novità principale è dunque rappresentata da questo oggetto particolare, che potete trovare all'interno della cassetta della posta una volta scaricato e installato l'aggiornamento, e di cui parliamo anche qui sotto, dunque se non volete avere anticipazioni evitate di leggere quanto segue.
Buon anniversario, Animal Crossing!
Con l'aggiornamento 3.0.2 arriva dunque una grossa foglia da esposizione, ovvero il simbolo di Animal Crossing di dimensioni alquanto notevoli, che può essere piazzato in paese per celebrare il 25° anniversari della serie.
Un altro oggetto è poi la copertina originale di Doubutsu no mori, ovvero il titolo giapponese di Animal Crossing, che può anche questo essere esposto all'interno di Animal Crossing: New Horizons come oggetto estetico.
Per il resto, le note della patch indicano una notevole quantità di aggiustamenti e miglioramenti vari, che puntano soprattutto a risolvere alcuni bug e glitch riscontrati in precedenza nel gioco.
Un paio di mesi fa, il gioco aveva ricevuto la patch 3.0.1 che aggiustava diversi problemi e questo dopo l'aggiornamento 3.0 e l'edizione per Nintendo Switch 2.