Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto l'aggiornamento 3.0.2 con sorprese per il 25° anniversario

A distanza di 6 anni dalla sua uscita, Animal Crossing: New Horizons continua ad evolversi e ha ricevuto nelle ore scorse l'aggiornamento 3.0.2, che introduce diverse novità nella celebre simulazione di vita per Nintendo Switch e Switch 2.

Si celebra in questo periodo il 25° anniversario della serie, e uno dei nuovi elementi introdotti è proprio un oggetto celebrativo per questa occasione, mentre per il resto si tratta soprattutto di modifiche e miglioramenti vari che caratterizzano un update di tipo principalmente correttivo.

Sul fronte dei contenuti, la novità principale è dunque rappresentata da questo oggetto particolare, che potete trovare all'interno della cassetta della posta una volta scaricato e installato l'aggiornamento, e di cui parliamo anche qui sotto, dunque se non volete avere anticipazioni evitate di leggere quanto segue.