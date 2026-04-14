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Crimson Desert mantiene la vetta della classifica Steam, Forza Horizon 6 già sul podio

Crimson Desert continua a guidare la classifica Steam, seguito da Slay the Spire 2. Forza Horizon 6 entra subito al terzo posto con i preordini, mentre altre novità e titoli in sconto completano la top 10.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/04/2026
Kilff il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Come ogni martedì è stata pubblicata la classifica dei giochi e degli hardware più venduti su Steam nell'ultima settimana. Anche questa volta Crimson Desert si conferma in prima posizione, seguito da Slay the Spire 2: due titoli che stanno dominando nell'ultimo mese in termini di interesse e vendite.

Sul terzo gradino del podio troviamo invece Forza Horizon 6, che conquista il bronzo grazie ai preordini, nonostante manchi ancora più di un mese al lancio fissato per il 19 maggio. Restando in tema di prenotazioni, pur non entrando nella top 10, Pragmata sale fino al dodicesimo posto, conquistando decine di posizioni in poco tempo anche grazie al responso positivo della critica.

Due novità nella classifica di questa settimana

Per il resto, la classifica vede il ritorno di titoli noti o attualmente in sconto su Steam, come Resident Evil 4 Remake al quarto posto. Tra le nuove uscite segnaliamo la versione 1.0 di Soulmask in ottava posizione e lo sparatutto Road to Vostok al settimo posto.

Xbox Game Pass ha già quattro giochi confermati per maggio, compreso Forza Horizon 6 Xbox Game Pass ha già quattro giochi confermati per maggio, compreso Forza Horizon 6

Di seguito la classifica:

  1. Crimson Desert
  2. Slay the Spire 2
  3. Forza Horizon 6
  4. Resident Evil 4
  5. Guilty Gear Strive
  6. EA Sports FC 26
  7. Road to Vostok
  8. Soulmask
  9. Dead by Daylight
  10. Arc Raiders
#Steam #Classifica
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