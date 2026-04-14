Crimson Desert mantiene la vetta della classifica Steam, Forza Horizon 6 già sul podio

Come ogni martedì è stata pubblicata la classifica dei giochi e degli hardware più venduti su Steam nell'ultima settimana. Anche questa volta Crimson Desert si conferma in prima posizione, seguito da Slay the Spire 2: due titoli che stanno dominando nell'ultimo mese in termini di interesse e vendite.

Sul terzo gradino del podio troviamo invece Forza Horizon 6, che conquista il bronzo grazie ai preordini, nonostante manchi ancora più di un mese al lancio fissato per il 19 maggio. Restando in tema di prenotazioni, pur non entrando nella top 10, Pragmata sale fino al dodicesimo posto, conquistando decine di posizioni in poco tempo anche grazie al responso positivo della critica.