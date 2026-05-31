Diablo 4 introdurrà una modalità in solitaria con la prossima stagione

Tra queste, una che ha suscitato molto interesse è la modalità Autosufficiente (ASF) , che permette di affrontare un'avventura completamente solitaria , senza aiuti o interventi di altri giocatori.

Tramite il sito ufficiale di Diablo 4 , il team di Blizzard ha svelato le tante novità in arrivo con la Stagione 14 e che i giocatori potranno provare già a partire dal 2 giugno tramite il Reame Pubblico di Prova della patch 3.1.0.

Le caratteristiche della modalità ASF di Diablo 4

Nella modalità Autosufficiente, i personaggi possono essere creati esclusivamente in versione stagionale, scegliendo tra le varianti Normale o Hardcore. Una volta attivata, ASF fa esattamente ciò che promette: impone un'esperienza completamente isolata, senza possibilità di unirsi a gruppi, commerciare con altri giocatori o utilizzare le funzioni social tradizionali. Restano inoltre disabilitati la versione di prova, la cooperativa locale e la Cittadella Oscura.

Una schermata di Diablo 4 relativa alla modalità Autosufficiente

I progressi continuano a essere condivisi all'interno dello stesso account, ma solo tra personaggi ASF: forziere, valuta, punti Eccellenza e altre risorse circolano esclusivamente tra eroi creati con la stessa modalità. La scelta dell'autosufficienza è definitiva per tutta la durata della stagione e non può essere modificata. Al termine del ciclo stagionale, però, i personaggi ASF vengono trasferiti nel Regno Eterno, dove tornano a funzionare come gli altri, con la possibilità di creare gruppi e commerciare normalmente.

Chi deciderà di affrontare una stagione in modalità ASF parteciperà inoltre a un sistema di ranking dedicato, la Classifica della Torre, disponibile sia per la versione standard sia per quella Hardcore.