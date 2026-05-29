Fable è "in ottima forma", dice il CCO di Xbox: "sta uscendo bene"

Come vi abbiamo già segnalato, Fable è stato rimandato e uscirà a febbraio 2027 invece che entro la fine del 2026. Ovviamente il motivo è togliere il gioco dal fuoco incrociato di tanti titoli di peso che usciranno il prossimo autunno, compreso GTA 6.
Inoltre, Xbox ha confermato che il gioco è "in ottima forma" e non dobbiamo quindi pensare che ci siano problemi coi lavori dietro le quinte.
Il commento del CCO di Xbox su Fable
Matt Booty, Chief Content Officer di Xbox, ha fornito un aggiornamento sui progressi di Fable durante l'Official Xbox Podcast. "Abbiamo parlato di Forza Horizon 6 e di come il team di Playground stia andando davvero bene. Stanno andando molto bene anche su Fable. Il gioco è in ottima forma. Il team si sente molto fiducioso. Siamo entusiasti di come stia venendo il gioco."
"Vogliamo assicurarci che il gioco abbia una finestra tutta sua, quindi lo sposteremo da questo autunno a febbraio. E ancora, vogliamo davvero che abbia il suo momento per brillare."
Ha inoltre anticipato che i fan "scopriranno di più" all'Xbox Games Showcase. "Avremo molto da mostrarlo alle persone. Sta venendo su davvero bene, roba entusiasmante, e poi ci sposteremo a febbraio."
Segnaliamo infine che la mancanza del sistema di moralità nel nuovo Fable "è un vero peccato", per il creatore originale.
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