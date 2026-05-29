Fable è "in ottima forma", dice il CCO di Xbox: "sta uscendo bene"

Come vi abbiamo già segnalato, Fable è stato rimandato e uscirà a febbraio 2027 invece che entro la fine del 2026. Ovviamente il motivo è togliere il gioco dal fuoco incrociato di tanti titoli di peso che usciranno il prossimo autunno, compreso GTA 6.

Inoltre, Xbox ha confermato che il gioco è "in ottima forma" e non dobbiamo quindi pensare che ci siano problemi coi lavori dietro le quinte.