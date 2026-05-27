Clockwork Revolution e Fable compaiono tra i giochi "in arrivo" su Game Pass: novità sull'uscita?

La sezione dei giochi "in arrivo su Game Pass" si è aggiornata di recente con la presenza di alcuni grossi titoli come Clockwork Revolution e Fable, oltre a vari altri, cosa che fa pensare a possibili novità sull'uscita di questi.
La sezione "in arrivo", a dire il vero, tende a mostrare grossi titoli annunciati come in arrivo su Game Pass ma a prescindere dalla conoscenza di una data di uscita precisa, dunque non dobbiamo aspettarci che tutti questi giochi siano effettivamente di prossimo lancio nel catalogo, tuttavia significa che qualche novità potrebbe giungere a breve.
Considerando che il 7 giugno è fissato l'Xbox Games Showcase, è molto probabile che questi giochi trovino spazio all'interno dell'evento, forse con informazioni più precise anche sulle date di uscita.
Un futuro ricco di uscite
Il prossimo futuro di Game Pass, d'altra parte, sembra decisamente roseo: dopo un periodo decisamente ricco che si sta protraendo da tempo, con l'arrivo di Forza Horizon 6 avvenuto proprio in questi giorni, ci sono veramente tanti grossi giochi previsti.
La sezione "in arrivo" di Game Pass può dunque suggerire qualcosa sulle novità che potrebbero arrivare nel corso della presentazione del 7 giugno.
Questi sono alcuni dei titoli che risultano visibili al momento:
- Clockwork Revolution
- Resonance: A Plague Tale Legacy
- Tropico 7
- Fable
- There Are No Ghosts At The Grand
- Armatus
- Witchbrook
Sono tutti giochi molto interessanti ma tra questi spiccano indubbiamente Fable e Clockwork Revolution, tra i più attesi in assoluto da parte di Xbox Game Studios.
L'action RPG di Playground Games pare sia stato confermato come in arrivo nel 2026 dallo stesso team di sviluppo, sebbene permangano dei dubbi sulla possibilità che riesca ad arrivare entro la fine dell'anno.
Più difficile potrebbe sembrare il lancio di Clockwork Revolution a breve, considerando che InXile non si è mai voluta sbilanciare nemmeno su un periodo di uscita vago, dunque un arrivo vicino risulterebbe alquanto sorprendente.
In ogni caso, è molto probabile che questi titoli vengano mostrati all'Xbox Games Showcase del 7 giugno, dal quale arriveranno tante informazioni al riguardo.
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