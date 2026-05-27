Il controller DualSense nella colorazione bianca è in sconto su Amazon al 20%

In occasione degli sconti Days of Play, su Amazon è disponibile il controller DualSense nella colorazione bianca a 59,99 € rispetto al prezzo consigliato di 74,99 €, permettendoti di risparmiare il 20%. Per correttezza, specifichiamo che il prezzo medio degli ultimi 90 giorni è stato di 70,02 €, secondo Keepa. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Affidabile e di qualità

Questo controller è proposto nella colorazione bianca, quindi è molto semplice e adatto a chi non ha particolari esigenze in termini di design. Il DualSense offre feedback tattile coinvolgente, trigger adattivi dinamici e un microfono integrato da poter utilizzare per giocare in compagnia. I doppi azionamenti sostituiscono i tradizionali motori a vibrazione: ciò significa che potrai sentire una varietà di sensazioni direttamente nelle tue mani, dal rinculo delle armi agli ambienti.

Controller Dualsense

Con i trigger adattivi l'esperienza è ancora più immersiva e realistica, che si tratti di tendere una corda o di frenare su un'auto da corsa. Infine, l'accelerometro e il giroscopio integrati forniscono un controllo intuitivo del movimento nei giochi supportati.