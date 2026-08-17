Frostpunk 2 è in offerta su Instant Gaming: ottieni una chiave Steam a prezzo scontatissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto di Frostpunk 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 71% per un costo finale di 15,73€ (IVA inclusa) . Acquistalo direttamente tramite questo link , o accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Frostpunk 2 porta la sopravvivenza urbana in una nuova dimensione, mettendo il giocatore nei panni del Sovrintendente di una città immersa in un'ambientazione post-apocalittica dominata da un inverno senza fine. L'espansione della metropoli rappresenta l'unica possibilità per garantire la sopravvivenza dell'umanità .

Ulteriori dettagli sul gioco

Il giocatore dovrà costruire grandi distretti cittadini, gestire risorse fondamentali come carbone e petrolio e garantire ai cittadini cibo e calore. Con l'aumento della popolazione crescono anche le richieste, rendendo necessario trovare un delicato equilibrio tra le diverse fazioni della società, ognuna caratterizzata da ideologie e interessi specifici. Le decisioni prese nella Camera del Consiglio possono quindi influenzare profondamente il futuro della città.

Particolare importanza assume la gestione del calore, che permette di distribuire il riscaldamento nei quartieri attraverso tecnologie e leggi specifiche, utilizzando anche un dettagliato sistema di gestione delle temperature.

La campagna narrativa racconta una saga in più capitoli, mentre la modalità sandbox Utopia Builder offre maggiore libertà per sperimentare con infrastrutture e società. Infine, il sistema di modding FrostKit permette di creare mappe, modelli e scenari personalizzati. Qui la nostra recensione.