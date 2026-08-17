Fatal Fury: City of the Wolves svela la data di uscita di Duck King con un trailer

Questa volta è il turno di Duck King , che sarà disponibile a partire dal 27 agosto su tutte le piattaforme. Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che offre un assaggio del suo stile di combattimento, energico e decisamente fuori dagli schemi.

Un assaggio delle abilità da ballerino di Duck King

Duck King è uno dei personaggi storici della serie Fatal Fury e un volto ricorrente anche in The King of Fighters. È un combattente eccentrico che sfrutta le sue abilità da ballerino, soprattutto breakdance e hip‑hop body‑popping, come base del suo stile di lotta, un mix acrobatico e imprevedibile pensato per confondere gli avversari.

Duck King fa parte dei personaggi inclusi nel Season Pass 3 di Fatal Fury: City of the Wolves, venduto al prezzo di 19,99 euro. Oltre a lui, lo scorso 23 luglio è arrivato Rick Strowd, mentre nei prossimi mesi sono previsti Kim Kaphwan, Laocorn Gaudeamus e altri due personaggi ancora da annunciare.

Questa la scaletta: