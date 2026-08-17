0

Fatal Fury: City of the Wolves svela la data di uscita di Duck King con un trailer

Duck King arriva in Fatal Fury: City of the Wolves il 27 agosto: SNK presenta il nuovo lottatore della Season 3 con un trailer che ne mostra lo stile acrobatico ispirato alla breakdance.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/08/2026
Duck King

SNK ha annunciato la data di uscita del prossimo lottatore che si unirà al già ricco roster di Fatal Fury: City of the Wolves come parte delle nuove aggiunte della Stagione 3.

Questa volta è il turno di Duck King, che sarà disponibile a partire dal 27 agosto su tutte le piattaforme. Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che offre un assaggio del suo stile di combattimento, energico e decisamente fuori dagli schemi.

Un assaggio delle abilità da ballerino di Duck King

Duck King è uno dei personaggi storici della serie Fatal Fury e un volto ricorrente anche in The King of Fighters. È un combattente eccentrico che sfrutta le sue abilità da ballerino, soprattutto breakdance e hip‑hop body‑popping, come base del suo stile di lotta, un mix acrobatico e imprevedibile pensato per confondere gli avversari.

Duck King fa parte dei personaggi inclusi nel Season Pass 3 di Fatal Fury: City of the Wolves, venduto al prezzo di 19,99 euro. Oltre a lui, lo scorso 23 luglio è arrivato Rick Strowd, mentre nei prossimi mesi sono previsti Kim Kaphwan, Laocorn Gaudeamus e altri due personaggi ancora da annunciare.

Kenshiro disponibile in Fatal Fury: City of the Wolves, purtroppo i suoi avversari non scoppiano Kenshiro disponibile in Fatal Fury: City of the Wolves, purtroppo i suoi avversari non scoppiano

Questa la scaletta:

  • 23 luglio - Rick Strowd
  • Agosto 2026 - Duck King
  • Settembre 2026 - Kim Kaphwan
  • Ottobre 2026 - da annunciare
  • Novembre 2026 - Laocorn Gaudeamus
  • Dicembre 2026 - da annunciare
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Fatal Fury: City of the Wolves svela la data di uscita di Duck King con un trailer