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Quanto pesa The Witcher 3: Wild Hunt Remastered? Ecco le dimensioni dell'aggiornamento

CD Projekt RED ha rivelato le dimensioni dell'aggiornamento di The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, in arrivo fra pochi giorni su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/09/2026
Geralt in The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
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CD Projekt RED ha rivelato le dimensioni dell'aggiornamento di The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, che come sappiamo sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 29 settembre, debuttando come prodotto a sé stante su Nintendo Switch 2.

"Dato che abbiamo ricevuto un sacco di domande in merito alle dimensioni dell'aggiornamento di The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, ecco cosa aspettarsi su ciascuna piattaforma", ha scritto Marcin Momot, Global Community and Social Media Director presso lo studio polacco, riportando le seguenti informazioni:

  • PC (Steam) - circa 45 GB (può variare in base ai language pack installati)
  • PS5 - circa 45 GB
  • Xbox - circa 45 GB
  • Nintendo Switch 2 - circa 50 GB (prodotto separato)
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"Spero che questi dettagli possano esservi d'aiuto per prepararvi al lancio che avverrà dopo il fine settimana", ha aggiunto Momot, spiegando a chi lo chiedeva che non ci sarà alcun pre-caricamento in quanto la Remastered verrà gestita alla stregua di una normale patch.

Un'esperienza rinnovata

Annunciato esattamente un mese fa, a sorpresa, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered punta a rinnovare l'esperienza dell'action RPG di CD Projekt RED grazie a una lunga lista di miglioramenti, che andranno a toccare non solo il comparto tecnico ma anche altri aspetti del gioco.

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In particolare gli sviluppatori hanno introdotto texture ottimizzate per scenari, personaggi e mostri, una resa del fogliame più ricca e un sistema di illuminazione potenziato, oltre a una migliore applicazione del ray tracing pensta per aumentare il livello di dettaglio e la profondità visiva delle ambientazioni.

Lato gameplay potremo contare su animazioni rinnovate, nuove mosse finali e una visuale adattiva, che renderà i combattimenti più dinamici, ma anche miglioramenti relativi ai movimenti, alle routine comportamentali dei mostri, alla gestione di Rutilia e agli effetti dei Segni.

Infine sono state introdotte alcune novità per quanto concerne il sistema delle abilità, la gestione dell'equipaggiamento, il supporto multipiattaforma per le mod e la modalità foto, che nella Remastered includerà ulteriori possibilità.

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