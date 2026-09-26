Quanto pesa The Witcher 3: Wild Hunt Remastered? Ecco le dimensioni dell'aggiornamento

"Spero che questi dettagli possano esservi d'aiuto per prepararvi al lancio che avverrà dopo il fine settimana", ha aggiunto Momot, spiegando a chi lo chiedeva che non ci sarà alcun pre-caricamento in quanto la Remastered verrà gestita alla stregua di una normale patch.

"Dato che abbiamo ricevuto un sacco di domande in merito alle dimensioni dell'aggiornamento di The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, ecco cosa aspettarsi su ciascuna piattaforma ", ha scritto Marcin Momot, Global Community and Social Media Director presso lo studio polacco, riportando le seguenti informazioni:

CD Projekt RED ha rivelato le dimensioni dell'aggiornamento di The Witcher 3: Wild Hunt Remastered , che come sappiamo sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 29 settembre, debuttando come prodotto a sé stante su Nintendo Switch 2.

Un'esperienza rinnovata

Annunciato esattamente un mese fa, a sorpresa, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered punta a rinnovare l'esperienza dell'action RPG di CD Projekt RED grazie a una lunga lista di miglioramenti, che andranno a toccare non solo il comparto tecnico ma anche altri aspetti del gioco.

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In particolare gli sviluppatori hanno introdotto texture ottimizzate per scenari, personaggi e mostri, una resa del fogliame più ricca e un sistema di illuminazione potenziato, oltre a una migliore applicazione del ray tracing pensta per aumentare il livello di dettaglio e la profondità visiva delle ambientazioni.

Lato gameplay potremo contare su animazioni rinnovate, nuove mosse finali e una visuale adattiva, che renderà i combattimenti più dinamici, ma anche miglioramenti relativi ai movimenti, alle routine comportamentali dei mostri, alla gestione di Rutilia e agli effetti dei Segni.

Infine sono state introdotte alcune novità per quanto concerne il sistema delle abilità, la gestione dell'equipaggiamento, il supporto multipiattaforma per le mod e la modalità foto, che nella Remastered includerà ulteriori possibilità.