Kindle Unlimited è gratis per 3 mesi: offerta valida per gli utenti Prime e per un periodo limitato

In occasione della Festa delle Offerte Prime, in arrivo tra circa un mese, Amazon sta già proponendo una serie di offerte esclusive. Kindle Unlimited, infatti, è gratis per ben tre mesi (altrimenti costerebbe 29,97 €). Se sei interessato, puoi approfittarne subito cliccando qui o sul box sottostante. Successivamente, l'offerta si rinnoverà a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo in qualsiasi momento continuando a usufruire della promozione. L'offerta è valida fino al 7 ottobre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne la prova.
Tanti vantaggi per chi ama la lettura
Kindle Unlimited offre l'accesso a un catalogo vastissimo di eBook. Che tu sia un amante della lettura o che voglia avvicinarti a questo mondo per la prima volta, potrebbe essere l'occasione perfetta. Potrai infatti accedere a un catalogo ricchissimo di eBook senza spendere soldi e per ben tre mesi. A prescindere dal tuo genere preferito, troverai un'infinità di opzioni tra cui scegliere.
Sono inclusi anche i fumetti di Paul Tobin legati all'universo di The Witcher o il LitRPG Dungeon Crawler Carl, se cerchi un'esperienza più interattiva, con meccaniche tipiche dei giochi di ruolo. Ricordiamo che l'offerta è valida per i clienti Prime.