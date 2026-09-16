Kindle Unlimited è gratis per 3 mesi: offerta valida per gli utenti Prime e per un periodo limitato

In occasione della Festa delle Offerte Prime, in arrivo tra circa un mese, Amazon sta già proponendo una serie di offerte esclusive. Kindle Unlimited, infatti, è gratis per ben tre mesi (altrimenti costerebbe 29,97 €). Se sei interessato, puoi approfittarne subito cliccando qui o sul box sottostante. Successivamente, l'offerta si rinnoverà a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo in qualsiasi momento continuando a usufruire della promozione. L'offerta è valida fino al 7 ottobre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne la prova.