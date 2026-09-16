GCC Pokémon, l’espansione del 30° Anniversario è disponibile da oggi in Italia

The Pokémon Company International ha pubblicato oggi la nuova e attesa espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, 30° Anniversario, ora disponibile presso i rivenditori di tutto il mondo.
Il set debutta anche su GCC Pokémon Live per iOS, Android, macOS e Windows. Effettuando l'accesso, i giocatori ricevono subito un set di accessori per un mazzo tematico e il mazzo del Pass lotta dedicato all'espansione, incentrato su Mew-ex. Continuando a giocare, è possibile sbloccare un ulteriore mazzo con protagonista Sylveon-ex.
Contenuti dell’espansione e prodotti disponibili in Italia
Come suggerisce il nome, l'espansione celebra i 30 anni del GCC Pokémon e include solo carte olografiche, insieme alla nuova rarità rara Futuristica, caratterizzata da illustrazioni originali firmate dall'artista giapponese YOSHIROTTEN. Ogni busta contiene inoltre una delle 30 carte rare di Pikachu, che ritraggono il Pokémon in diversi momenti del giorno e della notte, oltre al ritorno di 30 carte classiche storiche del GCC.
I prodotti della linea GCC Pokémon - 30° Anniversario sono disponibili da oggi in Italia presso i rivenditori autorizzati. Qui sotto abbiamo elencato i set acquistabili nei negozi:
- Set Allenatore Fuoriclasse: comprende nove buste dell'espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione dedicata a Nidorina e vari accessori utili per il gioco.
- Collezione con poster: include tre buste dell'espansione, tre carte promozionali di Articuno, Zapdos e Moltres, e un poster fronte-retro con alcune delle carte del set.
- Collezione con adesivi: contiene tre buste dell'espansione, una carta promozionale olografica di Exeggutor di Alola o Lucario e un foglio di adesivi per personalizzare laptop, tablet o altri dispositivi.
- Collezione Pokémon-ex: offre quattro buste dell'espansione, una carta promozionale di Sylveon-ex o Greninja-ex e la relativa carta gigante.
- Scatola da collezione: propone quattro buste dell'espansione e una carta promozionale di Sylveon-ex o Greninja-ex.