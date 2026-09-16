GCC Pokémon, l’espansione del 30° Anniversario è disponibile da oggi in Italia

L'espansione 30° Anniversario del GCC Pokémon arriva oggi in Italia: nuove carte olografiche, rarità Futuristica, Pikachu celebrativi e prodotti dedicati per collezionisti e giocatori, disponibili nei negozi e su GCC Pokémon Live.